Aproban os expedientes de contratación de obras para a mellora da cidade

Santiago. Aprobouse o expediente de contratación que ten por obxecto a licitación do servizo de xestión das Escolas infantís municipais de Conxo, das Fontiñas e de Meixonfrío-Salgueiriños. A maiores, tamén deron luz verde ao expediente denominado Execución das obras de rehabilitación do edificio Casa das máquinas. A acondicionamento interior, abrir o procedemento de adxudicación mediante procedemento aberto simplificado, coa autorización dun gasto de 166.904,43 euros. Esta actuación forma parte da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado do Concello de Santiago Edusi Santiago) cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020 nun 80 % sendo o 20 % restante con cargo a dotación económica municipal.

Ademais, o goberno municipal adxudicou o contrato de Acondicionamento exterior do xacemento arqueolóxico do Castelo da Rocha Forte a favor de Alcomte Galicia SL, por un importe de 312.359 euros, IVE engadido. Esta actuación forma parte da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado do Concello de Santiago cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexionalno marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020 nun 80 %.