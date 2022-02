Apuesta de los guías por un turismo inclusivo y respetuoso con el destino

Tras el parón del pasado año a causa de la pandemia, la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia ha vuelto a celebrar en la calle su Día Internacional del Guía de Turismo, una efeméride que se conmemora hoy en todo el mundo para dar visibilidad a esta profesión que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de los sitios de interés de cada ciudad, y que resulta clave para la dinamización turística.

“Como este ano o 21 de febreiro cadra en luns, decidimos adiantar case todas as actividades para promover a nosa profesión e dar así a oportunidade as familias e a todo o público en xeral de poder participar nelas”, explicó Sabela Vilariño, guía oficial en Santiago y miembro de APITgalicia, que ayer fue además, una de las seis asociadas que participaron en las visitas guiadas gratuitas y benéficas.

“Participaron 65 persoas divididas en seis grupos, que visitaron as catro prazas da contorna da Catedral e as rúas principais do centro histórico”, señalando que “todas as visita foron en exterior, dende a praza das Platerías, onde estamos todos os días ás 12.00 horas”.

Una visita que ella y sus compañeros realizan casi a diario, pero que en esta ocasión tuvo un público diferente. “Xeralmente facémolas para xente de fóra que non coñece a cidade, pero nesta ocasión houbo un pouco de todo, turistas, peregrinos e tamén composteláns, polo que saímos tamén un pouco en grao sumo obvio para mostrar algúns edificios menos coñecidos, polos que moitas veces uno pasa por diante e non se repara neles, e tamén contando máis anécdotas”

Con esta iniciativa, que se ha repetido en diferentes ciudades gallegas, el colectivo quiere “poñer en valor a nosa profesión. Nós apostamos pola calidade e somos un valor engadido para dar a coñecer o destino con outros ollos”, al tiempo que denuncian “o intrusismo co que temos que loitar, que hoxe en día é brutal cos free tours e moitas plataformas”.

Por otra parte, Vilariño señaló que otro de los objetivos de la jornada es dar a conocer nuestros próximos proyectos, entre los que destaca la formación durante todo este año con el turismo inclusivo como prioridad. “Por este motivo”, dice, “a maioría das nosas actividades formativas centraranse na nosa preparación e adaptación a todo eses colectivos con discapacidades diferentes”, razón por la que ayer la recaudación de las visitas guiadas en la capital gallega fue para Aspanaes.

FORMACIÓN. En este sentido, Sabela recordó la reciente puesta en marcha del Instituto de Formación, “unha plataforma virtual donde todos os guías vamos a ter acceso a formación en moitos eidos, pero tamén no que nos ocupaba hoxe que era o turismo inclusivo”, haciendo hincapié en que “un dos obxectivos da APIT Galicia é facer un turismo accesible, inclusivo e respetuoso tamén co destino e os seus habitantes”.

“Queremos estar preparados para ensinar Galicia a todo tipo de visitantes”.

Además, explicó que el lema elegido este año para la conmemoración del Día Internacional del Guía de Turismo es Grazas! y cuenta con un video promocional con el que han querido dar las gracias “a todos os que quixeron coñecer Galicia cun guía oficial, cun guía profesional, axudándonos a saír e rexurdir de todo o que supuxo a pandemia para o noso colectivo”.

Y es que Sabela confiesa que “ o último ano pasámolo moi regular, así que quixemos dar as grazas a todos os que pensaron en nós para ver e coñecer o patrimonio, e esperemos que este ano sexa mellor”.