Apuestan por convertir la ruinosa Sala Yago en ‘locomotora’ de la zona vieja

Después de que en junio de 2007 la emblemática Sala Yago desapareciese del espacio escénico compostelano, han sido varios los intentos para recuperar este edificio de la Rúa do Vilar, que languidece en pleno corazón del casco histórico después de que los propietarios pusieran a la venta el inmueble –que cuenta con un teatro de 1.200 metros cuadrados y dos viviendas en la parte superior–, por tres millones de euros.

Ahora la Yago vuelve a salir a la palestra al criticar el portavoz municipal del Partido Popular que “la propiedad tendría que presentar un proyecto mínimamente decoroso antes de tapar con unos paneles de fimapán esta fachada aporticada”. Alejandro Sánchez-Brunete recordó ayer en Onda Cero que este espacio “tiene un gran valor sentimental para todos los compostelanos”.

Además de opinar que la imagen de la Sala Yago es mejorable, Sánchez-Brunete criticó “el doble rasero de la concejalía del Casco Histórico” al permitir la instalación de dichos paneles en la fachada del edificio, “mientras pone impedimentos a muchos vecinos de la zona monumental cuando tienen que hacer modificaciones en sus viviendas”.

Cabe recordar que la catalogación que se asignó en el Plan Especial recoge que las dos plantas superiores de la Sala Yago tienen uso residencial como viviendas, y que el resto del inmueble se utilizará para usos recreativos de carácter privado. Es decir, que solo puede acoger cine, teatro y espectáculos similares.

Sobre el deterioro del emblemático edificio de la Rúa do Vilar, el gerente de la asociación de comerciantes Compostela Monumental indicó que “la ley parece que no es igual para todos. Hay un celo especialísimo con otros edificios, que no están abandonados como la Yago, y en este se permite todo”.

Asimismo, José Ángel Blanco señaló la necesidad de un cambio del Plan Especial sobre su uso “para facilitar la venta de este edificio y evitar que se caiga a pedazos, porque da una imagen lamentable en pleno casco histórico”.

Apostó por un uso comercial “al igual que se intentó hacer en su día con almacenes El Pilar con un grupo textil de prestigio”. Para Blanco, “sería la mejor fórmula para reconvertir la Yago en la locomotora de la zona vieja”.

De igual forma se manifestó el presidente de la Asociación de Vecinos da Cidade Histórica de Santiago Fonseca, Roberto Almuiña, que no dudó en calificar de “intolerable” la permisividad del Concello “en un edificio que no solo está deteriorado, sino que afecta a los que están a su lado, donde ya hay problemas de humedades”.

Señaló la necesidad de “explorar todas las posibilidades” para que la Sala Yago salga de su letargo. “Quizá el uso cultural no sea el mejor para animar a comprar esta propiedad, aunque hay otras iniciativas de este tipo que han sido un éxito, y ahí están, como el caso de la Sala Numax”.

“Hay mucha gente joven con grandes ideas que podrían activar la Yago como un gran dinamizador del casco histórico, ya sea con fines culturales, pese a la dificultad que entraña este uso, o de tipo comercial. Eso sí, además del cambio del Plan Especial, harían falta ayudas”. “Es necesario”, dijo, “una renovación del tejido empresarial local, con mirada de futuro”.