“Aquí los alumnos aprenden a aprender”

Esther Sobral ejerció durante muchos años como directora y docente del Conservatorio Histórico. Ahora, ha decidido probar con un nuevo proyecto llamado Tratalenca, un aula de aprendizaje multidisciplinar con métodos innovadores.

¿En qué consiste este proyecto?

Me gusta llamarle aula de aprendizaje. Es un lugar en el que aprendemos a través de diferentes artes. Desde la música a la escultura o la pintura. Los niños de tres años, por ejemplo, ahora están aprendiendo a atender. Para ellos la estrategia cognitiva más sencilla es la de seleccionar información, es un proceso muy importante, una estrategia, algo que no se puede palpar pero que es la técnica principal del aprendizaje. De hecho, algo que todos hacemos desde pequeños es el subrayado, que por un lado nos da la sensación de que estamos jugando un papel activo, y por otro, nos ahorra tiempo y nos ayuda a centrarnos en lo que es más importante.

¿En qué se centran las clases?

A los padres les llama la atención que tengamos un mapa del mundo, un cuento o un instrumento en una clase con niños de tres años. Pero es que justamente lo que buscamos es un aprendizaje multidisciplinar, para aprender a aprender, que es lo que nunca nos enseñan.

En la mayoría de las ocasiones estudiamos mal. Yo misma empecé con esto porque sabía que no lo estaba haciendo bien. Pese a dedicarle mucho tiempo a ciertas asignaturas, ese tiempo no daba sus frutos y me di cuenta de que tenía que haber otras formas más efectivas de memorizar. Gracias a la Universidade de A Coruña pude estudiar Estrategias y técnicas de aprendizaje y estudio, un área que después fui ampliando gracias a todo tipo de cursos que he realizado.

¿A quiénes están dirigidas especialmente estas clases?

Ofrecemos clases a personas desde los nueve meses a los 90 años. La gente asocia aprender con ir al colegio, sin embargo, las bases del aprendizaje se asientan desde muy pequeños. Un bebé que aprende a respetar el silencio, la música o a una persona que lee en alto o un bebé que adopta una posición corporal adecuada, ya cuenta con mucha ventaja con respecto a otros niños que no tienen estos conocimientos.

Además, en cada edad se tienen que aprender cosas diferentes, a veces es a corregir nuestros errores, otras a memorizar y otras a intentar no olvidar. Muchas veces, a partir de los 50, nos damos cuenta de que nuestra cabeza empieza a ir hacia atrás y es algo que no deberíamos permitir. Todos tenemos que ir envejeciendo, pero sin dejar de hacer cosas. Seguir activos con proyectos e ilusiones.

Justamente usted ha decidido mantenerse activa con un nuevo proyecto empresarial.

A mí mucha gente me decía que con mi edad no me metiese en esta aventura. Pero yo creo que solo vamos a tener una vida y a mí no me llega para todo lo que quiero hacer. No me gustaría pasar por la vida sin haber podido disfrutar de muchas experiencias. Yo soy músico, y siempre seguiré siéndolo, pero me considero sobre todo aprendiz y enseñante. Me gusta la palabra enseñante, porque maestro solemos relacionarlo con alguien que lo sabe todo y yo no lo se todo. No tengo ninguna otra motivación más allá de la felicidad que me produce el aprendizaje.

No tuvo que ser fácil dejar un puesto como el suyo en el Conservatorio Histórico.

Para mí el Conservatorio ha sido mi casa. Yo empecé a estudiar en Ponteareas con un profesor particular, pero ya de pequeña venía a examinarme por libre al Conservatorio de Santiago, que por aquel entonces era el que había. Después de pasar algún año estudiando en Vigo vine a Santiago a estudiar Geografía e Historia y seguí también mis estudios musicales junto al maestro Maximino Zumalave. También pasé por otras ciudades como A Coruña o Madrid, pero aquí hubo un relación con la enseñanza que me ha permitido crecer como persona y como docente.

Pero solo tengo una vida y a mí me gusta hacer cosas. Mucha gente me llama loca, pero yo me consideraría loca si no hiciese lo que creo que tengo que hacer en cada momento. Después de un confinamiento que nos hizo recapacitar a todos sobre nuestras vidas, al final uno se da cuenta de que con los años que tiene todavía le quedan muchas cosas por probar.

¿En España hay una infraestructura para que los jóvenes músicos se puedan dedicar a esto?

Santiago es una de las ciudades del mundo con más metros cuadrados dedicados al aprendizaje de la música por habitante. Sin embargo, España es uno de los países europeos donde menos gente puede leer con facilidad una partitura musical. Yo creo que nosotros aquí tenemos otra manera de entender la música, tú te vas a Alemania o a Polonia y prácticamente todo el mundo sabe tocar algún instrumento.