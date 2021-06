Área Central estrea o xoves un moderno espazo de ocio e de deporte

Santiago. Este xoves, Nova Jump, o novo Trampoline Park, situado no Centro Comercial Área Central, abre as súas portas ás 16.00 horas. A aús ubicación é onde ata o de agora se atopaba o centro de lecer da marca Urban Planet, que pechou as súas portas definitivamente a principios deste ano. “Este nova aposta deportiva ten como obxectivo revitalizar o lecer activo da cidade de Santiago e todos os seus arredores”, indican dende Área Central.

Con máis de 2.400 m2 de parque e un equipo formado por profesionais do deporte (Licenciados en Ciencias do deporte e as actividades Físicas e Técnicos Superiores de Animación Sociodeportiva e Acondicionamento Físico), aqueles que acudan poderán “gozar dunha maneira diferente de concibir o lecer activo coa máxima seguridade”. “Esta nova empresa confiará o funcionamento e liderazgo a Álvaro González, que como xerente do parque responsabilizarase xunto ao seu equipo de profesionais, en dar a coñecer o salto en cama elástica, parkour, acrobacias e infinidade de actividades recreativas para que tanto nenos como maiores poidan gozar dunha experiencia inesquecible”, inciden os responsables do centro comercial.

Este establecemento ofrecerá formación a aqueles e aquelas que o desexen a través da súa academia de salto e acrobacia, que contará cunha ampla gama de actividades. Con motivo da inauguración, Nova Jump ofrecerá unha oferta especial de 2X1 aos 150 primeiros asistentes durante este xoves. ECG