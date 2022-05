Arranca en Fonseca o congreso internacional de viroloxía ambiental

USC. O salón nobre do Colexio de Fonseca acolleu onte o acto de inauguración do 7º Congreso Internacional sobre Viroloxía Ambiental e de Alimentos que organiza a International Society of Food and Environmental Virology (ISFEV). O reitor da USC, Antonio López Díaz, presidiu a reunión que contou coas intervencións do profesor Albert Bosh, docente na Universidade de Barcelona e presidente da ISFEV; do decano da Facultade de Bioloxía e presidente do comité organizador do simposio, Jesús López Romande; e da profesora Mary K. Estes, do Baylor College of Medicine (Houston, EUA), quen pronunciou a conferencia Miniguts: avatars for cultivating human noroviruses for Food and Environmental Virology Applications. Interviron tamén persoas en representación do Concello de Santiago e de Alumni USC. O congreso terá lugar ata 20 de maio na Facultade de Bioloxía. ECG