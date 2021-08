Arranca hoxe Feito a Man en San Martín Pinario

música. Principia un ano máis, e xa van 18, a clásica cita estival coa música ao vivo en Compostela, o festival Feito a Man, organizado pola asociación cultural Cidade Vella en colaboración co Concello de Santiago. Desta volta, e tralo traslado puntual a Bonaval a edición pasada, o festival volve á súa ubicación natural, as prazas e terrazas da zona vella, para encher de arte emprazamentos históricos. Maurício Caruso Trío serán os encargados de inaugurar o festival hoxe, a partir das 21.30 h en San Martiño Pinario. O guitarrista presentará Atravessia, o seu último traballo, gravado en directo en formato trío, e con composicións que forman parte da súa historia (Gilberto Gil, João Bosco, Tom Jobim...). Maurício Caruso estará acompañado por Roi Adrio á batería e percusión e Rafa Morales ao baixo. O pospunk acústico de Barbitúricos e o neofolk de Trilitrate chegarán mañá, 12, á praza dos Gatos (20 h) e á rúa Xelmírez (22 h), respectivamente. Formada en Vigo en 2012, Trilitrate crea sons descoñecidos que desafían calquera categoría e abren novas sendas. Desdebuxando as liñas existentes entre a composición e a improvisación, revelan influencias de estilos tan afastados entre si como poden ser a música clásica, a improvisación libre, o hardcore, o posrock ou o noise. Tamén interpretan música étnica orixinal, dentro dun universo propio. Trilitrate son Elena Vázquez ao violín, Marcos Padrón ao acordeón e Rubén Abad na guitarra. Pola súa banda, Barbitúricos, os “punkis de postal que viran ao veganismo e se enganchan ás novelas de Isabel Allende”, como se describen, estarán mañá recordando coa súa música aqueles garitos de Unha noite e outros temas apegados ao corazón dos Composteláns, retratos doutra época prepandémica. Estarán Vituco Neira á guitarra, Xurxo Pinheiro ao Baixo, José Manuel Piedra á bateria e Fidel Vázquez á guitarra. As localidades estarán á venda no local correspondente a cada concerto (Camalea, Modus Vivendi, Atlántico, Chocolate, O Pozo, Casa das Crechas, Literarios, A Gramola, Kapital, Borriquita de Belém, Paraíso, A Xuntanza, A Reixa, Embora e Momo. ecg