Arranca la obra del muro de Xoán XXIII para evitar los campamentos ilegales

El concejal Javier Fernández dio cuenta además de la tercera fase de mejoras de asfaltado en los viales de la zona urbana, que el departamento de obras llevará a cabo en las rúas do Campo y Santa Marta, rúa do Miñato, y rúa y travesa do Moronzón a partir del sábado 20 de agosto. El edil explicó que, como ya se hizo en la primera y segunda fase, “realizaranse con asfalto en quente pero neste caso tamén actuaremos con rego asfáltico naquelas rúas que xa están en rego, facendo unha reposición do mesmo material”, y puntualizó que “son obras que non van a afectar dunha maneira intensa ao tráfico”.

El concejal de Obras recordó que “grazas á boa coordinación e planificación, estas actuacións estanse a facer todas no verán para evitar na medida posible as molestias á veciñanza”. Además, mostró su compromiso para seguir respondiendo a las necesidades de la ciudad que quedan pendientes, como es el caso de las zonas de la rúa Agra do Vieiro, Agro do Mozos, Salgueiriños... “xa que os recursos son os que son”. “Seguiremos traballando e planificando de cara ao futuro pois só iso nos garantizará ir mellorando pouco a pouco a cidade”, añadió.

En la primera fase se actuó sobre 18 calles, en las que se llevaron a cabo pequeños trabajos de rebacheo. También labores de reparación en las siguientes vías: rúa da Volta do Castro, rúa da Choupana, rúa de Santa Marta de Arriba, rúa Maruxa Mallo, rúa Antonio Rama Seoane, travesa da Choupana, rúa da Cantaleta, cruce CEIP Quiroga Palacios, avda. Mestre Mateo, avda. Bilbao, rúa do Restollal, rúa de Touro, entrada á igrexa de Santa Marta, rúa de Manuel Calero Quintáns, avenida de Barcelona, pontes nas rúas Monte do Seixo e Volta do Castro de Abaixo y rúa Suarribas. En la segunda fase, también finalizada, se realizaron actuaciones en el asfaltado de 13 vías: avenida Romero Donallo, rúa de Ramón Cabanillas, rúa de Santiago de Guayaquil, cruce Rúa Doutor Teixeiro con Rúa Ponte Castro, rúa Lisboa, rúa Monte dos Postes, rúa Manuel María, rúa Irmandiños, rúa Camiño Chan de Curros, rúa Queixume dos Pinos, rúa Xosé Chao Rego, rotonda con Rúa Follas Novas y rúa Vento Mareiro.

El presupuesto asignado a las tres fases del “Lote 1-Pavimentos Asfálticos” es de 399.999,99 euros, de los cuales 333.050,29 euros fueron destinados a la primera fase. Esta tercera contará con una partida de 60.000 euros.