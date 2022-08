Arranca la tercera fase de asfaltado y cortes en Sar por dos semanas

Santiago. A lo largo de este día las actuaciones de la tercera fase del “Lote 1 de pavimentos asfálticos” en zona urbana. Forman parte del mantenimiento de viarios municipales que está llevando a cabo la concejalía de Barrios y Obras, en colaboración con los departamentos de Urbanismo y de Tráfico. Según explicó el concejal de Barrios y Obras, Javier Fernández, se actuará sobre cuatro viales que suman 1.400 metros cuadrados; con una inversión de 60.000 euros; lo que supone un coste de 42,85 euros por metro cuadrado.

En la primera fase se actuó sobre 18 calles, 6 más de las 12 que inicialmente estaban previstas, en las que se llevaron a cabo pequeños trabajos de rebacheo. En esta fase se realizaron labores de reparación en los siguientes viarios: rúa da Volta do Castro, rúa da Choupana, rúa de Santa Marta de Arriba, rúa Maruxa Mallo, rúa Antonio Rama Seoane, travesa da Choupana, rúa da Cantaleta, cruce CEIP Quiroga Palacios, avda. Mestre Mateo, avda. Bilbao, rúa do Restollal, rúa de Touro, entrada igrexa de Santa Marta, rúa de Manuel Calero Quintáns, avenida de Barcelona, pontes nas rúas Monte do Seixo e Volta do Castro de Abaixo y rúa Suarribas.

En la segunda fase, también finalizada, realizaronse actuaciones en el asfaltado de 13 viales: avenida Romero Donallo, rúa de Ramón Cabanillas, rúa de Santiago de Guayaquil, cruce Rúa Doutor Teixeiro con Rúa Ponte Castro, rúa Lisboa, rúa Monte dos Postes, rúa Manuel María, rúa Irmandiños, rúa Camiño Chan de Curros, rúa Queixume dos Pinos, rúa Xosé Chao Rego, rotonda con Rúa Follas Novas y rúa Vento Mareiro.

Además, desde esta mañana y hasta el próximo 5 de septiembre, las rúas de Sar y Ponte do Sar van a quedar cortadas al tráfico debido a las labores de reparación del pavimento del puente y parte de sus calzadas. Durante este período, solo podrán acceder los residentes a sus garages, entrando por los extremos de cada lado del puente, que quedará cortada totalmente a la circulación. Los vehículos en circulación deberán utilizar los desvíos alternativos a este corte, a través de la rúa Diego Bernal y del barrio de Fontiñas, o discurriendo por la rúa de Picaños, rúa da Estrada hacia el Restollal. V.Álvarez