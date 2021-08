Arranca o ciclo de intercambio ‘Camiño Escena Norte’ na CdC

Santiago. A iniciativa de intercambio artístico e profesional Camiño Escena Norte presentará a súa terceira edición o vindeiro venres, 3 de setembro, na Cidade da Cultura.

Camiño Escena Norte é un proxecto promovido polas entidades profesionais de produtoras de artes escénicas Escena Galega (Galicia), EscenAsturias (Asturias), ACEPAE (Cantabria) e Eskena (País Vasco). O principal obxectivo desta iniciativa é pór en valor a diversidade cultural, lingüística e de formatos e linguaxes da produción escénica galega, asturiana, cántabra e vasca mediante encontros profesionais, residencias, obradoiros e un programa de exhibición. Para o desenvolvemento da súa programación en Galicia, o proxecto conta co financiamento da Xunta de Galicia, das deputacións da Coruña e de Lugo, do Concello de Lugo e da Fundación SGAE. Na edición de 2021 tamén conta co patrocinio de Vegalsa-Eroski.

O acto do día 3, que comezará ás 11.00 horas no hall do Museo Centro Gaiás, contará coa presenza do director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Xunta de Galicia, Jacobo Sutil; da directora do departamento de RRII e Comunicación de Vegalsa-Eroski, Gabriela González; do presidente do Consello Territorial da SGAE en Galicia, Teo Cardalda; do presidente de Escena Galega, Juan Rodríguez; do coordinador de Camino Escena Norte, Diego V. Meizoso; e de representantes das compañías Elefante Elegante, Nova Galega de Danza, Licenciada Sotelo e Barbirusa Danza.

Camiño Escena Norte únese así á lista de eventos que durante o último ano tiveron lugar na Cidade da Cultura. Malia ás consecuencias da pandemia, o recinto está a recuperarse favorablemente e proba disto son as cifras récord de exposicións como Faraón. Rei de Exipto. ecg