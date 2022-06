Arranca ‘O Son do Camiño’ con euforia del público y largas retenciones en los accesos al Monte do Gozo

Santiago. Desde primera hora de esta tarde se ha podido comprobar el efecto del gran festival del Xacobeo en la capital gallega. Las largas retenciones de tráfico en el periférico dejan constancia de que algo gordo se está cociendo en el Monte do Gozo, que ha acogido un emocionante estreno de O Son do Camiño. Mientras unos se arman de paciencia para encontrar un hueco donde aparcar el coche, otros todavía confiaban a primera hora de esta tarde en la reventa para conseguir la entrada del último minuto. Desde la mañana las redes sociales se inundaron de mensajes del tipo compro entrada o vendo abono, una tendencia que se viene dando desde hace ya unos días.

Más de 40.000 personas se han dado hoy cita en el Monte do Gozo para asistir a la inauguración del festival. Tras la tormenta cargada de rayos y lluvia de la que no se libraron los campistas que llegaron al recinto ya este miércoles, la jornada de hoy comenzó con tiempo agradable: de momento, respeta la estabilidad. Hace mucho calor, bochorno, pese a que el cielo está cubierto. Así, a las colas en el periférico y en la zona de San Marcos, en las que algunos estuvieron atrapados incluso más de una hora (y otros todavía siguen), les siguieron las de las cantinas del Monte do Gozo, donde los tokens ruedan como las cervezas y los refrescos. Furious Monkey House se encargó de dar el pistoletazo de salida. En cuanto se levantó el telón, la euforia del público ha sido total.