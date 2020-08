Arranca ‘Vai de Viños’ cun programa gastronómico e cultural nas rúas históricas

Santiago. Arranca hoxe a primeira quenda do Vai de Viños Compostela, unha actividade incluída dentro do programa Compostela en Marcha, que organiza a Asociación Hostalaría Compostela e a Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Compostela, en colaboración co Concello de Santiago. A dinámica consiste en rutas por distintas rúas de Santiago visitando os locais participantes e degustando un viño galego. Esta primeira quincena, que se desenvolverá polo Distrito Altamira e rúas lindeiras, está patrocinada pola adega Lagar de Costa e contará con distintas ruadas. Os locais participantes son Frebas, Amoado, A Ostrería, Café de Altamira, A Sucursal de Moha, Casa Pepe, Taberna do Tarela, Casa Felisa, Mesón da Troia, Botafumeiro, Forest, Damajuana, Gramola, Filandón, Cervantes, Alvaroque, Fuco Lois, La Quintana, Garigolo, Xuntanza, Benboa, Milongas e Os Croques.

Os clientes poderán optar a varios agasallos cubrindo as papeletas que facilitarán os locais participantes. Con 5 selos entrarase no sorteo dunha viaxe ás adegas patrocinadoras e con 10 selos, ademais de entrar no sorteo, recibirase un agasallo directo de Aceites Abril.

O resto de actividades programadas desenvolveranse desde o mércores 19. Así, ás 21.30 h, proxectarase a película Os Fenómenos, de Alfonso Zarauza, en San Paio de Antealtares, xunto aos locais A Carrilana, Século IX e Kapital. O Cine Libre continuará co mesmo filme o xoves, tamén ás 21.30 h, na Rúa de Entremuros, xunto aos locais O Curruncho e Bicoca. O programa seguirá o venres 21 cun concerto de Raúl Kiokio & Amy Gaviria ás 21.00 horas no Hotel O Xardín de Julia (Virxe da Cerca, 20). O sábado celebrarase unha foliada dentro da actividade Seráns-Tardeo, desde as 18.00 h na Praza dos Gatos, xunto aos locais A Gramola, A Damajuana e O Paraíso. O domingo haberá unha sesión vermú en San Paio de Antealtares de 13.30 a 18.00 h coa música de Monoulious DOP. Todas as actividades faranse previa reserva na dirección: reservas@compostelaenmarcha.santiagohosteleria.net e mantendo as medidas hixiénico-sanitarias e de distanciamento social. ECG