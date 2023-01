Arrancan las rebajas con mucha incertidumbre en los negocios tradicionales

Ayer comenzaron las rebajas de invierno y uno de los establecimientos que más vive esta época es El Corte Inglés, cuyo eslogan para la campaña este año es En las rebajas de El Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas.

Para esta edición de las rebajas de invierno, el equipo de Creatividad de El Corte Inglés ha utilizado como protagonista indiscutible la icónica bolsa de compras especial para esta campaña, que ya es todo un clásico en la compañía. Incluso el spot de televisión gira en torno a ella. Bajo el lema En las rebajas siempre encuentras lo que buscas, se aprecia en el spot a una pareja que se choca fortuitamente en la calle, ambos con bolsas de rebajas, se las intercambian por error, pero ella se da cuenta y busca al chico para devolvérsela.

Entre la multitud de bolsas rojas de rebajas y los viandantes paseando por la ciudad, ella le sigue la pista y finalmente se encuentran en la entrada de El Corte Inglés, jugando así con ese doble sentido de “encontrar”. Se realiza, además, con la música de AJR World´s Smallest Violin, generando un vídeo con mucha dinámico y lleno de movimiento, con las calles a rebosar de paseantes que van de compras en tiempo de rebajas.

En la propuesta comercial destacan productos de moda, hogar, deportes, tecnología, ocio y accesorios, incluyendo artículos para todos los presupuestos. Desde el comienzo de las rebajas se pueden encontrar grandes descuentos, con hasta un 50% en más de1.000 firmas.

EL COMERCIO EN COMPOSTELA. Los comercios tradicionales de Santiago también afrontan esta época de rebajas, aunque como señala el presidente de Comercio Punto Compostela, José Antonio Seijas, en algunos casos lo hacen con muchas dudas.

“Las rebajas no son lo que fueron, necesitan urgentemente una regulación”, señala Seijas, que asegura que desde hace años ya no cumplen su función principal: “Las épocas de rebajas, tradicionalmente, servían a los comerciantes para dar salida a los productos en stock una vez finalizaba la temporada de los mismos”, asegura.

Sin embargo, al dejar de estar reguladas, esto cambió por completo y rebajas como las que se presentan estos días han perdido su utilidad. “Actualmente cada negocio puede establecer unas rebajas cuando quiera, aunque sean encubiertas llamándolas semanas especiales o similares. Al fin y al cabo, son rebajas, y si se hacen todo el año perjudican notablemente al pequeño comercio”, comenta a la par que señala diversas fechas especiales que cada vez ganan más importancia en España, como el Black Friday o el 11/11, rebajas importadas de Estados Unidos o China que restan importancia a las locales, al tener descuentos durante prácticamente todos los meses.

El presidente de Comercio Punto Compostela muestra además su malestar con el gobierno central, pues “prometieron una regulación en las épocas de las rebajas y no han hecho absolutamente nada, ahora ya se les va a acabar la legislatura...”.

Sin embargo, no todo es negativo para los comercios compostelanos, pues Seijas cuenta que “la campaña de Navidad y Reyes ha sido bastante buena, especialmente por los Bonos Corazón y la suerte que hemos tenido con la climatología”. Y es que el tiempo, asegura, juega un papel clave para muchos establecimientos, especialmente para todos los relacionados con el textil. “En verano puedes ponerte unas chanclas y un bañador y pasas el día, pero en invierno entre el frío y la lluvia se necesitan muchas más prendas, que además se desgastan mucho más rápido que en verano. En definitiva, aunque no quieras más cosas en una época que en otra, en el invierno hay ciertas necesidades que no puedes evitar comprar”, subraya.

Pese a todo, por mucho que la climatología esté acompañando a los comercios tradicionales, José Antonio Seijas cree que “será lo único que nos impulse durante estas rebajas”, incidiendo que se “mientras no se regulen, no serán tan beneficiosas como lo solían y deberían ser”.

BONOS CORAZÓN. Uno de los motivos por los que la campaña de Navidad y Reyes ha resultado tan efectiva en el pequeño comercio, asegura Seijas, es el apoyo proporcionado por los Bonos Corazón. Aunque, añade, “ahora que han finalizado los establecimientos se temen lo peor. Era un gran apoyo que tuvo mucho éxito, especialmente entre la gente más joven, y sin ellos estas rebajas generan una gran incertidumbre”.

Por eso mismo, le gustaría que una vez superada esta época, a comienzos de la temporada de primavera-verano, por ejemplo, “se recupere esta iniciativa o se lance una similar, pues será de vital importancia para muchos negocios tradicionales de la ciudad”, concluye.