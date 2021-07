Arranxo do pavimento e labores de mantemento en varias rúas

Santiago. Dende onte e ata o martes 13 de xullo procederase a realizar traballos de conservación, mantemento e reparación de pavimentos en varias rúas da cidade. Hoxe as obras afectarán ás rúas de Vedra, Xoana Nogueira, Amor Ruibal, Pintor Laxeiro, Pintor Xaime Quesada e Brión. Serán en horario diurno. Haberá cortes puntuais e desviarase a circulación polos viais alternativos. Hoxe e mañá as rúas afectadas serán Canfranc, baixada da rotonda inferior de Pontepedriña (sentido saída), Vázquez Cacharrón, Josefa García Segret e avenida Fernando Casas Novoa. O xoves, en horario nocturno, procederase ao mantemento de varias rúa do Ensanche: Santiago de Chile, Frei Rosendo Salvado, Xeneral Pardiñas e avenida de Rosalía de Castro. ecg