Arreglos en el asfalto y en la cubierta del Concello

remanentes. Con cargo a los remanentes de tesorería correspondientes a 2019, el gobierno local aprobó ayer varias obras, entre ellas las de “rexeneración asfáltica” de las rúas de Agriña de Amio, Cima da Eira, das Barreiras, Picaños, Agra da Garrida, Yáñez, do Lindeiro, dos Porróns, da Ponte do Sar, do Cruceiro de Sar y de Betanzos. El presupuesto máximo de licitación es de 399.69 euros, con un plazo de ejecución de 4 meses. En la junta de gobierno también se aprobó el proyecto técnico de renovación del césped sintético del campo de fútbol del Sergas, en San Lázaro, con un presupuesto de 550.117 euros, y un plazo de ejecución de cuatro meses. Otro de los proyectos aprobados es el de la rehabilitación de las cubiertas del pazo de Raxoi y su sustitución, obra que llevará a cabo el Consorcio de Santiago. El presupuesto para la realización de los trabajos es de 550.117 euros, y el plazo de ejecución también es de cuatro meses.