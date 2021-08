Arte urbana e feminista a pé de rúa

ARTE URBANA. Na fotografía de arriba, a artista catalá Lily Brick traballa con spray no mural do barrio de Pontepedriña. Na fotografía inferior vese o mural do edificio, inspirado nas mulleres da zona e dentro do marco do festival feminista de arte urbana e contextual Delas Fest. O mural, que aparece incompleto na fotografía, xa está rematado e pode verse no barrio. Foto: 7H Cooperativa Cultural.