‘Artellando Feminismo’, programa mensual de Raxoi polo 8 de Marzo

Santiago. A concelleira de Políticas de Igualdade, Mercedes Rosón, presentou onte as actividades previstas con motivo do 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. Comezarán co acto institucional, ás 10.30 h na Praza do Obradoiro, e seguirá ás 12.30 h no Pazo de Raxoi co fallo e entrega dos premios Xohana Torres, para continuar, nos días posteriores, con oito actividades en liña e presenciais que se desenvolverán a través do programa Artellando Feminismo. Os obxectivos de Artellando Feminismo explicounos a técnica responsable do departamento de Igualdade, Teresa Furelos.

Un programa que, recordou, naceu coa finalidade de promover “un modelo de relacións sociais positivo, que impulse a sociedade a unha convivencia baseada no respecto e na igualdade”. Con esta campaña, composta por diferentes accións, estase creando un espazo, sinala, no que “diferentes persoas de distintos colectivos con especial preocupación na igualdade entre homes e mulleres”, poden compartir, expór, e reflexionar sobre os problemas e consecuencias derivados da desigualdade.

O programa desta campaña de Artellando Feminismo pódese consultar na web artellandofeminismo.gal. Cada unha das actividades previstas conta cun detallado apartado de información e cun formulario de inscrición individual, a excepción das presenciais. Entre as accións previstas está, o 9 de marzo, ás 19.00 h, o primeiro dos coloquios, con Marilar Aleixandre e María López, autoras do libro Movendo os marcos do patriarcado: o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán, recentemente publicado. Nesta conversa en liña tamén participará a escritora e xornalista María Xosé Porteiro. O 10 de marzo, ás 18.30 h, a estrea online do sketch teatral Rosalía, muller de Compostela, a cargo da compañía de teatro Os Quinquilláns.

O 11 de marzo, ás 18.30 h, terá lugar un conversatorio en liña presentado por Carmen Fernández, decana da Facultade de Ciencias da Educación da USC. Contará coa participación do profesor Miguel Lorente, a periodista Cristina Fallarás, e Consuelo Sánchez Naranjo, asesora na Subsecretaría do Ministerio de Cultura e Deporte. E o 12 de marzo, ás 20.00 h, celebrarase un concerto en formato acústico a cargo da artista Xoana, acompañada de 3 músicos no Teatro Principal. O resto da programación pode consultarse en artellandofeminismo.gal.

Segundo explicou a concelleira de Igualdade, o día 8 de marzo “non pode pasar inadvertido, sobre todo ante a actual situación de retroceso que se está dando desde que comezou a pandemia. Estamos perdendo os espazos e igualdade conquistados na última década. Non é unha percepción. É unha realidade avalada por datos”. Entre eses datos, Mercedes Rosón citou o “Informe da situación sociolaboral das Mulleres en Galicia”, que reflicte que a pandemia expulsou do mercado laboral a miles de traballadoras galegas que se viron obrigadas a asumir novamente os coidados de dependentes e crianzas. Segundo os datos aportados, o 77 % do emprego destruido é feminino, e aumentou a taxa de temporalidade entre as mulleres. ECG