Santiago. O candidato do BNG por A Coruña, Xosé Luís Rivas, e a portavoz municipal no concello de Santiago, Goretti Sanmartín, mantiveron onte un encontro con representantes das plataformas de Miramontes, Casalonga e grupos ecoloxistas aos que transladaron o apoio do BNG ás súas demandas e a defensa do medio ambiente.

Tras a reunión, Rivas e Sanmartín amosaron o seu compromiso contra os vertidos incontrolados e o rexeitamento ao que consideraron unha “lei de depredación que está a prexudicar gravemente distintos territorios no noso país pola proliferación de vertedoiros disfrazados de canteiras donde van a parar todo tipo de refugallos e prácticas mineiras que esquilman os recursos naturais cuxas empresas non son obrigadas polo Goberno a presentar un plan de recuperación das zonas de extracción”.

“Precisamos”, afirmou Rivas, “garantir un país para ás xeracións vindeiras e para iso temos que combater, de maneira radical, todos os ataques ao medio ambiente nas súas diferentes vertentes”.

E engadiu: “Non podemos permitir que os nosos ríos e rías sexan contaminadas por practicas empresariais que só buscan os beneficios en detrimento dos nosos recursos e riqueza natural. O Bloque Nacionalista Galego, dende o goberno da Xunta, dará prioridade a medidas que defendan o noso monte, os ríos e o medio ambiente e impedirá prácticas que atententen contra a nosa natureza”. ECG