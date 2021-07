Artigo de Ramón Yzquierdo Peiró sobre a obra do pintor santiagués Modesto Brocos

ARTE. EL CORREO GALLEGO quere aclarar que o artigo publicado na páxina 26 do xornal do martes 6 de xullo, así como na súa versión web, referido ao pintor Modesto Brocos, está baseado no traballo publicado na Revista Galicia Histórica Nº 56 polo estudoso da Catedral de Santiago e director técnico da Catedral Ramón Yzquierdo Peiró; artigo que conta ademais coa colaboración da profesora brasileira Heloisa Capel no estudo da obra de Modesto Brocos. Esta eiva débese a un involuntario erro de transcrición polo que se omitíu a fonte que EL CORREO GALLEGO empregou na realización da noticia, ante o que se piden desculpas. Irmán do escultor Isidoro Brocos e procedente dunha familia de artistas, Modesto Brocos comezou a súa traxectoria no ámbito da pintura e o gravado, disciplinas das que remataría por facerse mestre. ECG