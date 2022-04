As ANPAS piden a Raxoi que escoite a súa proposta para o prego do novo contrato de comedores escolares

EDUCACIÓN. A Federación de Anpas de Compostela (FANPA) ven a reclamar por distintas canles ao concelleiro de Educación a súa participación activa nos traballos previos á elaboración do novo prego de licitación do servizo de madrugadores e comedor, demanda que foi atendida -tras tres meses reclamándoo- no mes de febreiro e que conduciu a varias xuntanzas de traballo entre o departamento e a comisión de comedores da FANPA, que remataron o 7 de marzo. Durante este tempo esta federación, asegura, continuou demandando accións tan básicas como a recuperación da hixiene bucal no servizo -dado que o novo protocolo da consellería para este curso escolar non o prohibe-, petición feita tamén a finais de 2021, ou o coñecemento do proxecto educativo presentado pola empresa adxudicataria e que como representantes das nais, e pais dos nenos e nenas usuarios do servizo teñen interese en coñecer. Asemade, e para dar cumprimento ao que se recolle no actual prego, solicitou a visita de membros da ANPA ao servizo de comedor, coa intención de contribuír á mellora do servizo, “petición feita tamén naquelas datas”.

Dous meses restan para que remate o curso escolar e menos de cinco para que comece o novo, co mes de agosto no medio, “e nada sabemos as familias nin as ANPAS nin a FANPA deste novo prego que rexerá o concurso polo que se licitará o servizo”. Indican que “a día de hoxe non temos recibido ningunha información nin da previsión da iniciación do proceso de licitación, cuestión de máxima urxencia xa que pode levar a non telo resolto no mes de setembro, nin sobre ningunha das nosas reiteradas peticións, tan sinxelas como poder lavar os dentes ou entrar nun comedor, as que o noso concelleiro deu voltas e reviravoltas, puxo atrancos, e escusas, para non poñelas en marcha”. ecg