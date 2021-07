As asociacións de comerciantes reciben 100.000 euros para bonos de aparcamento

Santiago. A Xunta de Goberno local, reunida en sesión extraordinaria, aprobou onte tres convenios de colaboración con distintas asociacións de comerciantes, por un importe total de 100.000 euros, co obxecto de subvencionar a entrega de bonos de aparcamento á clientela e dinamizar así o sector. Esta actuación enmárcase no programa de reactivación económica e social municipal PRESS 2021, deseñado para paliar os efectos económicos adversos derivados da crise sanitaria provocada pola COVID- 19.

Ao convenio entre o Concello e a Fundación Santiago Centro Área Comercial destinaranse 31.000 euros, á mesma cantidade que figura no texto do documento que está previsto asinar coa Asociación de empresarios e profesionais centro comercial aberto Compostela Monumental. En canto á Asociación Punto Compostela Centro Comercial Aberto, destinaranse 38.000 euros.

A proposta destes convenios, consensuados co sector, contempla o establecemento dun programa de reactivación das compras mediante a entrega de bonos de aparcadoiro. Segundo o texto que figura nos documentos, a facilidade no aparcamento actúa como un forte incentivo de atracción ás principais zonas comerciais urbanas fomentando así o ocio e o consumo dentro da propia cidade.

As asociacións canalizarán as peticións do comercio local, asociado e non asociado, para acceder a bonos de aparcadoiro que posteriormente entregarán á súa clientela polas compras realizadas. O programa tamén persegue a reactivación do comercio local, pola achega importante de recursos que reciben, á vez que estes fidelizan á súa clientela.

Por otra banda, a Xunta de Goberno aprobou tamén a adxudicación do contrato para a execución das obras recollidas no proxecto de renovación do céspede sintético do campo de fútbol do Sergas. ECG