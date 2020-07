As Cancelas, en plena pandemia, no aceptó la rescisión de un local con pérdidas

Galitrade Import, la arrendataria del local comercial número 32 del centro comercial As Cancelas, situado en la planta baja, acusa a la propietaria de las instalaciones de incumplir el acuerdo alcanzado para la resolución pactada del contrato. “Ya comunicada formalmente nuestra intención de no prorrogarlo debido a la mala situación económica que atraviesa nuestra empresa, y estando previsto el vencimiento de dicho contrato para el día 31 de octubre de 2020, le trasladamos nuestra intención de alcanzar una solución amistosa”, indican desde Galitrade, la sociedad que gestiona Bjoya Cancelas.

Señalan, además, que en un primer momento le propusieron al arrendador, sin perjuicio de la moratoria legalmente prevista, “un acuerdo consistente en la resolución pactada del contrato de arrendamiento del referido local, abonando las rentas pendientes hasta el cierre del mismo de forma aplazada (seis meses), con deducción del importe depositado como fianza”. Sin embargo, desde As Cancelas les comunicaron que no aceptaban su proposición, “pero sabedores de las dificultades económicas por las que atraviesa nuestra empresa, formularon su contrapropuesta, la cual consistía en el abono de las rentas pendientes (de abril a julio) de forma simultánea al abandono del local y resolución del contrato, deduciendo el importe de la fianza depositada”, subrayan desde Galitrade.

“Pero una vez les comunicamos que aceptamos su propuesta, rompieron el acuerdo”, lamenta el titular de dicha sociedad.

“Existiendo dicho acuerdo, iniciamos la tramitación de la solicitud de un préstamo bancario, pusimos el local en liquidación (lo que implicó la retirada de gran parte de la mercancía del local y el reetiquetado de los productos, así como la colocación del nuevo género), preavisamos a la trabajadora que presta sus servicios en dicho local y, asimismo, se planificó la reestructuración de la plantilla de la empresa para absorber el cierre del local”, relata el administrador de Galitrade Import.

Pero cuando se disponían a la formalización del acuerdo alcanzado y una vez iniciada la liquidación por cierre del local; “sorpresiva e injustificadamente, nos comunican que rompen el acuerdo y que no procederán a la formalización del mismo”, señalan desde la empresa arrendataria del local comercial número 32 de As Cancelas. “Entendemos que la conducta desplegada por los gestores del centro comercial es absolutamente injustificada y contraria a la buena fe y, por ello, generadora de responsabilidad civil por culpa in contrahendo”.

Pese a su enfado, desde Galitrade Import le piden que “reconsideren su postura y formalicen el acuerdo alcanzado”, de lo contrario, subrayan, ejercitarán contra As Cancelas “todas aquellas acciones judiciales que correspondan, tanto en reclamación de los daños y perjuicios derivados de su mala fe y culpa in contrahendo, como por su previo y reiterado incumplimiento contractual relativo a la justificación de los gastos comunes que facturan mensualmente (extremo que ya hemos requerido y notificado en varias ocasiones), interesando asimismo la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus reclamándoles la devolución de aquellas rentas mensuales durante las cuales no pudo ser explotado el local debido a la situación de pandemia en el país”.

En este sentido, se quejan de que en plena crisis por el covid-19, y ante una situación económica tan delicada como la que sufre Galitrade, que piden que le condenen tres meses de alquiler (el contrato vence el 31 de octubre), no muestren empatía alguna con uno de sus arrendatarios. Además, no entienden esta forma de obrar teniendo en cuenta que desde As Cancelas enviaron días antes un comunicado en el que inciden en que “nuestra política, como inmobiliaria al servicio del comerciante, ha sido siempre la de proteger los intereses de todos y cada uno de los comerciantes que explotan una actividad en nuestro centro comercial”. Y añaden en el escrito: “Por ello, desde que comenzara el estado de alarma, hemos adoptado un plan de ayuda para nuestros comerciantes mucho más ambicioso que las medidas recomendadas por las autoridades españolas. En aras de oxigenar la tesorería de nuestros comerciantes y no ahogar sus negocios, hemos aplazado el pago del alquiler y los gastos de comunidad de los locales durante todo el tiempo que ha durado el estado de alarma”.

La nota continúa que “esta medida se aplica a todos los operadores, hayan estado abiertos o cerrados, sean pymes, autónomos o grandes comerciantes”. “En este sentido estamos actuando con nuestros comerciantes, caso por caso, ya que entre nuestros arrendatarios, aunque se sitúen en un mismo centro comercial, existen multitud de situaciones: comerciantes grandes, pequeños, independientes, con grandes dificultades financieras o con mayor estabilidad económica”, concluye la nota enviada por los propietarios de As Cancelas a los comerciantes del centro.

Asimismo, según pudo saber este periódico, otras firmas con presencia en el centro, ahogados por la crisis provocada por el covid-19, también se están encontrado con la falta de tacto de los responsables de As Cancelas.