CENTRO COMERCIAL. As Cancelas cumpre dez anos, unha cifra redonda que o centro comercial quere celebrar renovando a súa imaxe e agradecendo a todos os sus clientes a confianza depositada durante esta década. “É unha oportunidade magnífica para recoñecer aos nosos clientes o seu apoio durante estes anos e para reforzar o noso compromiso de seguir a mellorar a nosa oferta comercial e de servizos, a nosa implicación con Santiago e a súa área metropolitana e a nosa intención de conseguir para todos os nosos visitantes unha experiencia de 10”, sinala Javier Nicolás Blanco, xerente de As Cancelas.

Baixo estas premisas, o centro comercial lanza a campaña Xuntos somos de 10, un lema que fai referencia non só ao aniversario desde a apertura senón “á excelencia que o centro comercial pretende adquirir para os seus visitantes”. “E tamén é a nota que lle damos aos nosos operadores, colaboradores e clientes, que nos acompañan e axudan a mellorar co seu compromiso e suxerencias”, agrega o xerente de As Cancelas. A campaña incluirá un sorteo especial de aniversario no que se repartirán 15.000 euros en premios. Cada mes, sortearase 10 tarxetas de 100 euros entre os clientes que presenten os seus tíckets de compra por valor de 20 ou máis euros no Punto de Atención ao Cliente.

Ademais de estes dez premios mensuais, todos os participantes entrarán nun gran sorteo final no que se poderá gañar un ano de compras de balde en As Cancelas, a razón de 500 euros ao mes durante un ano. Para lanzar a campaña, este sábado os corredores de As Cancelas acollerán un gran pasarúas e un concerto de jazz coa banda Dixie Kings. Asemade, o centro comercial renovará moitos dos servizos que xa ofrece aos seus clientes e poñerá en marcha outros novos entre os que destaca a instalación dunha zona de lectura infantil con libros en galego en A Casa de Celi. REDAC.