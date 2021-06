As Cancelas saca un helado con un sabor exclusivo

Colaboración. El verano sabe a helados y As Cancelas quiere celebrar las ganas de disfrutarlos con el lanzamiento de un nuevo sabor creado en exclusiva para el centro comercial por la compañía gallega Bico de Xeado. Para saber a qué sabe esta creación bautizada como Muchas ganas de verano, el centro comercial lanza un concurso en sus redes sociales en el que premiará con una degustación en primicia a quienes acierten el nuevo y delicioso sabor. “Nuestra campaña Muchas ganas busca recuperar todos aquellas cosas que queremos volver a disfrutar con la máxima normalidad posible, y los helados son un símbolo inconfundible del verano, las vacaciones y los momentos que deseamos recuperar y compartir”, señala Javier Nicolás, gerente de As Cancelas, quien subrayó también su satisfacción por colaborar con Bico de Xeado, como empresa gallega comprometida con el medio ambiente, el bienestar animal y la calidad del producto de proximidad.

Además, del 31 de mayo al 31 de julio y dentro de la campaña Muchas Ganas que aglutina las numerosas acciones previstas por As Cancelas para las próximas semanas, sigue en marcha el sorteo de una vuelta al mundo para dos personas visitando los lugares más emblemáticos del planeta. Para participar, tan solo hay que rellenar el formulario disponible en la web de AS Cancelas e incluir una foto de un tique de compra de cualquier establecimiento del centro comercial o del hipermercado Carrefour por importe igual o superior a 20€ expedido entre el 31 de mayo y el 31 de julio. Cuantos más tiques, más posibilidades de ganar un viaje de ensueño. Con 50.000 m 2 y 2.300 plazas de aparcamiento gratuitas, As Cancelas es el centro comercial líder en el área de Santiago. Copropiedad de Carmila y Realia, la oferta del centro se distribuye en tres plantas en las que destacan las 8 salas de cine de Cinesa, un Hipermercado Carrefour, quince locales de restauración y una completa variedad de tiendas de moda que agrupan sus descuentos y promociones a través de la tarjeta de fidelización del centro. redac.