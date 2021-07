As Cancelas también celebra las fiestas: regalo para todos los Santiagos, dulces...

Santiago. En el marco de las Festas do Apóstolo, As Cancelas ha preparado una sorpresa para todos los Santiagos que pasen por el centro comercial. Para obtener el obsequio por su onomástica, podrán pasar por el centro los días 23 y 24 de julio y recoger el regalo con solo enseñar en el Punto de Atención al Cliente un DNI o documento similar que demuestre que comparten nombre con el patrón de Galicia. Además, hasta el 31 de julio, los clientes que realicen compras por más de 20 euros en As Cancelas podrán disfrutar de un capricho dulce. Para ello, tan solo hay que canjear por boletos los tiques de compra de más de 20 euros en el citado Punto de Atención al cliente y comprobar si se ha obtenido el premio. También hasta el 31 de julio, sigue en marcha el sorteo de una vuelta al mundo para dos personas visitando los lugares más emblemáticos del planeta. ECG