As Cidades Patrimonio dan o salto ata Oriente

A primeira tenente de alcalde e concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón, asistiu á Asamblea do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España celebrada en Cáceres, na que se anunciaron as próximas accións de promoción internacional que vai levar a cabo o grupo en Asia e Iberoámerica. Foi un día despois da entrega do Premio Patrimonio 2022 á galerista Helga de Alvear, por converter o Museo Helga Alvear nunha referencia da arte en Europa.

O presidente do grupo, o alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, explicou tras a reunión da asemblea que “a primeira acción internacional prevista para a próxima semana é a promoción das nosas cidades en Asia, concretamente en Xapón e en Corea do Sur, dous mercados estratéxicos. Alí, tanto en Tokio como en Seúl, terei ocasión, en colaboración con Paradores e Turespaña, de manter encontros cos operadores turísticos e axencias de viaxes máis relevantes de ambos países para mostrar todo o que ofrecen as cidades do Grupo, coa vista posta en atraer a estes visitantes, que se caracterizan por un alto poder adquisitivo e por estancias longas no noso país. Transmitirémoslles a nosa oferta patrimonial, e as virtudes que máis aló dela adornan as nosas cidades, ben comunicadas, con establecementos hostaleiros de gran calidade, moi cómodas, con amplas zonas peonís e oferta cultural extraordinaria”.

A seguinte viaxe será a Cuba, onde o vicepresidente e alcalde de San Cristóbal de la Laguna, Luís Yeray Gutiérrez, asinará un acordo entre as cidades patrimoniais cubanas, mejicanas, italianas e españolas, “no marco do esforzo que estamos a facer este ano para reforzar os lazos coas cidades patrimonio doutros puntos do mundo, na liña do que fixemos en xuño coas mexicanas”, engadiu Carlos García Carbayo. Tamén puntualizou que “estas alianzas coas cidades patrimonio iberoamericanas son moi relevantes de cara ao próximo ano, xa que o noso obxectivo é contar coa súa complicidade na celebración do 30 aniversario do grupo e, moi especialmente, no evento por antonomasia da nosa asociación, que é a celebración da Noite do Patrimonio, que terá lugar o 16 de novembro de 2023 e que, como é habitual, celebrarase de forma simultánea nas nosas 15 cidades”.

Estas accións de promoción internacional continuaranse con novas presentacións no mercado nacional, co obxectivo de continuar unha liña de traballo que, en opinión de García Carbayo, “tivo excelentes resultados xa que 2022 foi o ano da consolidación da recuperación turística”.

Na asemblea de alcaldes tamén se abordou a presentación da candidatura do grupo para formar parte da Plataforma Intelixente de Destinos Turísticos. Segundo García Carbayo, “trátase dun proxecto cun investimento de 130 millóns de euros”.