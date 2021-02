‘As ciencias escríbense en feminino’, xornada de divulgación para conmemorar o Día da Muller na Ciencia

Santiago. Mañá, ás 12.00 h, terá lugar As ciencias, as nenas, o evento online por streaming para colexios e institutos de Galicia para celebrar o Día Internacional da Muller e a nena na Ciencia, data promovida polas Nacións Unidas. Contará coa participación de quince mulleres relevantes nas disciplinas STEM. Á súa vez, dun xeito moi ameno e divertido, as empresas de animación científica e cultural Vermislab e Ciencia Divertida compartirán divertidos experimentos. Esta iniciativa está orientada a rapazas de entre 9 a 16 anos, que estean a cursar 5.º e 6.º de Primaria, así como os catro cursos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria.

A concelleira de Políticas de Igualdade, Mercedes Rosón, acompañada polo técnico de Emprego Rubén Anido, presentou onte o evento en rolda de prensa. En Compostela realizarase baixo a organización do Concello, a través do Cextec e Talentia Summit. O evento ten o obxectivo de alentar ás estudantes con información e referentes a seguir no ámbito das ramas científicas ou STEM. Contará coas intervencións da enxeñeira da madeireira Finsa, Diana Maroño; a responsable de potabilización de Viaqua, Diana Peleteiro; ou a responsable de proxectos de Plexus, Ana Ferrer. redac.