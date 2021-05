As Letras de Compostela | Camila Bossa: “Ten que haber máis produción en galego”

Andrea Oca (texto) e Sabela Freire (vídeo). Chegou a Galicia procedente de Bogotá xa de adulta, e desde o primeiro momento tivo claro que para vivir aquí tiña que aprender galego. Fíxoo, e con nota. Agora, Camila Bossa, unha das actrices máis recoñecidas do noso audiovisual, está pendente da estrea da segunda tempada de La Unidad, a serie de Dani de la Torre para Movistar na que ela participa. Tamén fixo recentemente un papel en Un asunto privado, de Bambú e Amazon Prime. O interese das novas plataformas de visión en Galicia representan para Camila a relevancia e calidade que ten o tecido audiovisual grazas a ter un idioma propio, que é mellor base. Un sector no que bota en falta a aposta da televisión pública pola produción propia.

“Non ven rendible facer series con ese investimento de antes, é errado. Consúmese moito audiovisual, e a poboación sempre se viu moi representada nel e na súa lingua. Hoxe en día, podes ver unha serie eslovena, polaca... Os subtítulos rompen fronteiras”, explica. Insiste ademais na importancia de que os cativos vexan a súa lingua representada nas personaxes, na relevancia da educación a través do audiovisual. Ela, como unha desas persoas vinculadas a Galicia que viviu a morriña da distancia, tamén destaca ese papel que ten o audiovisual como unión dos galegos do exterior: “Teño unha imaxe clarisima do que significa estar fóra e botar de menos a terra. Sempre recordo a unha familia que coñecín en Nova York e que vía Luar os venres”.