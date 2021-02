‘As miradas de Isaac’ chegan ao salón da casa

Santiago. A Cidade da Cultura, no marco das iniciativas dixitais desenvolvidas para que as restricións da pandemia non impidan acceder aos seus contidos culturais, ofrecerá esta fin de semana, ás 12.00 horas, visitas guiadas á exposición As miradas de Isaac. Emitiranse en directo a través da súa canle de Youtube.

Esta iniciativa súmase ao programa de visitas didácticas para estudantes de toda Galicia que se emiten por videoconferencia e á visita virtual dispoñible na páxina web cidadedacultura.gal para todas aquelas persoas que desexen mergullarse nesta exposición que tanto éxito tivo no tempo que permaneceu aberto ao público.

O obxectivo é sacar proveito das vantaxes que ofrece a tecnoloxía para achegar esta exposición ao maior número de persoas ante o peche do Museo Centro Gaiás e das súas actividades presenciais pola situación sanitaria. Estas visitas comentadas en liña comezarán os vindeiros sábado e domingo, 13 e 14 de febreiro, coa posibilidade de estendelas despois.

Ao longo do seus 91 anos de vida, Isaac Díaz Pardo foi pintor, ceramista, editor, escritor e estivo detrás de proxectos culturais tan relevantes para Galicia como o Laboratorio de Formas, Sargadelos, o Instituto Galego da Información, Ediciós do Castro ou o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, entre outros. ECG