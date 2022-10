As ‘Nieblas Gallegas’ de Edu Valiña toman terra na galería Patio de Luz

Santiago. A galería Patio de Luz (Rúa da Caldeirería, 38) acolle un espazo multidisciplinar que conta con diversas áreas expositivas. Ata o 6 de decembro pódese visitar no seu horario de apertura Nieblas Gallegas, a recente obra do artista galego Edu Valiña, no soto do edificio.

Eduardo Valiña é un artista, historiador da arte e comisario galego que desenvolve a súa obra desde as marxes dende mediados dos anos noventa, centrándose na relación que convive entre a identidade propia, o medio rural e a paisaxe humana; dando lugar a diálogos e formas que permitan unha reflexión máis aló do establecido como ``arte rural’’, poñendo no centro ás persoas que habitan os territorios periféricos, sendo estes os principais motores do cambio cultural e identitario no mundo rural.

O traballo de Valiña reflicte a importancia de poñer en valor os territorios que medran e se desenvolven dun xeito único e global á marxe dos núcleos urbanos, non desde unha perspectiva dinamizadora, senón máis centrada na reflexión e a crítica que xira arredor das diferentes transformacións que se producen dentro dos procesos culturais do mundo rural galego. O mundo rural precisa dun marco amplo que permita dar espazo ás súas propias complexidades, linguaxes e formas, así como ás súas dificultades e sufrimentos. A obra de Valiña tamén busca romper con ese espello excesivamente limpo e melancólico que tende a aparecer constantemente na tendencia actual da produción artística neorrural, tan afastada das vivencias e realidades dos habitantes e do territorio.

Nieblas Gallegas é a obra máis recente de Valiña, unha instalación creada especificamente para un espazo residual en pleno centro de Compostela. Valiña invita á reflexión sobre a realidade que se vive nas aldeas de Galicia, onde a natureza e a paisaxe, así como a tradición e a lingua, entre outros moitos elementos fundamentais da identidade territorial, non forman parte dun mero attrezzo, deshumanizado e desculturizado.

Na mesma liña desta reflexión, a fundamental oposición entre o medio rural que Valiña presenta na súa obra e as novas formas e discursos que se expoñen no seo da corrente neorural, que medra ao amparo do institucional e subvencionado, generando un lenguaje identitario capitalizado e masivo, invisibilizando unha vez máis as identidades puras dos territorios.

Esta exposición conta coa achega da poeta e embaixadora da lingua galega, Yolanda Castaño, quen xunto a Valiña crea unha peza sonora en relacion a un dos simbolos identitarios máis importantes de Galicia. Este proxecto realizouse coa colaboración e apoio de Xoán Xil, Mónica Mura, Jacobo Bugarín, Santiago Carballo e María Moreno como axudante de exposición. ECG