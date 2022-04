As Torres Hejduk amosan o sentido máis espiritual e simbólico da Ruta

O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, inaugurou onte nas Torres Hejduk da Cidade da Cultura 2 Torres, 2 Camiños, unha intervención paisaxística que recupera o sentido máis espiritual e simbólico da Ruta Xacobea, entretecendo simbolicamente os diferentes camiños, ceos e galaxias coas vidas das persoas que desde fai milenios andan os mesmos pasos camiñando cara a Santiago. Trátase dunha proposta artística de Ana Luengo, Coro Millares, Jaime Luengo, Mariano Redondo e Beatriz Tejero, un equipo multidisciplinar de arquitectas paisaxistas, historiadoras, deseñadores gráficos e industriais que entende o proxecto de paisaxe nunha dimensión cultural, e poderá visitarse ata o vindeiro 7 de agosto.

O representante da Xunta de Galicia estivo acompañado neste acto pola directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez; por Ana Luengo e Jaime Luengo (en representación do equipo de artistas); e por Sonia Delpont, directora de Comunicación e Marketing de Viaqua. O proxecto conta co patrocinio desta entidade, ao igual que as catro anteriores intervencións paisaxísticas realizadas nas Torres Hejduk e vencelladas coas paisaxes culturais, a natureza e a concienciación ambiental: O perpetuo tránsito cara ao presente, de Miguel Moreno Mateos; Paisaxes incultas, de Cristina García Fontán; Plástico a mareas, de María José Arceo; e Betula Pendula, de Martín Toimil.

Na súa intervención, Anxo M. Lorenzo salientou que esta intervención artística incorpore como temática transversal “as paisaxes culturais e os itinerarios históricos a través do significativo exemplo do Camiño de Santiago”. O secretario xeral quixo louvar ademais “as potencialidades das Hejduk como espazo expositivo non convencional, que esta proposta creativa espreme incrementando ao tempo o seu vencello co Camiño de Santiago”, que no seu itinerario da Vía da Prata discorre paralelo ao Gaiás na súa entrada en Compostela.

ESPAZOS SINGULARES E NATURAIS. O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade lembrou tamén que, con este tipo de intervencións artísticas, “a Cidade da Cultura continúa a consolidar a súa liña de traballo centrada en levar a arte a espazos singulares e espazos naturais do Gaiás” sen perder de vista un obxectivo prioritario: “dar visibilidade á arte como artefacto con capacidade de provocar a reflexión, o diálogo e xogos múltiples coas persoas visitantes, que se senten interpeladas polas instalacións e as reinterpretan ao seu xeito particular”, finalizou.

Pola súa banda, Ana Luengo explicou polo miúdo esta instalación que busca “condensar a esencia do Camiño de Santiago reunindo nun mesmo proxecto os conceptos de Iter Stellarum e Iter Humani”, partindo de como xa desde o século XII a Vía Láctea conducía os pasos das persoas peregrinas ata Compostela a través dunha complexa trama de camiños.