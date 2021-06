As xoias da familia de ourives Lado xa se poden ver na Casa do Cabido

Santiago. A Casa do Cabido, na praza das Praterías, acollou onte a inauguración da exposición Lado, unha saga de ourives compostelán, que contou coa presenza do alcalde de Santiago e presidente do Consorcio, Xosé Sánchez Bugallo. Ao acto asistiron tamén, ademáis de representantes de todos os grupos municipais, as comisarias, Chus Iglesias Prado -ourive- e María Gómez García -licenciada en Belas Artes, restauradora e profesora de xoiaría na Escola Mestre Mateo-; a xerente do Consorcio de Santiago, Belén Hernández; o responsable de Exposicións do organismo, Juan Conde; e o ourive Julio Lado Martínez, a quen se lle dedica a mostra como derradeiro e máximo expoñente dunha saga familiar dedicada á ourivaría con forte enraizamento en Compostela desde o século XIX.

Julio Lado é a cuarta xeración desta familia numerosa de ourives. A mostra reúne unha selección de pezas realizadas por el ao longo da súa vida, “pezas dun elevado valor porqueextoninguén cincelaba nin repuxaba como el, é un auténtico mestre”, salientan as comisarias. Pode visitarse na Casa do Cabido de martes a sábado de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas, e os domingos de 11.00 a 14.00 horas. Os luns a Casa do Cabido está pechada. ECG