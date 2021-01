Así era la Escuela de los Hermanos

La labor de nuestros primeros maestros creo que nunca estuvo suficientemente valorada por la sociedad. Un buen maestro siembra en los alumnos valores de todo tipo que irán brotando a lo largo de su vida. Puesto que no solamente le puede orientar en el sentido de descubrir un interés especial por determinados campos del saber, sino que su forma de ser y de actuar podrán servirle como un modelo de comportamiento social.

En el año 1924 llegaron a Santiago los Hermanos de las Escuelas Cristianas de San Juan Bautista de la Salle e instalaron su colegio en la calle de Concepción Arenal.

Mi padre tuvo la suerte de ser uno de aquellos niños que formó parte del alumnado del Colegio. Me contó que estos religiosos recorrieron los barrios de la ciudad buscando a sus posibles alumnos. En este centro estudiaban durante seis cursos y salían con una muy buena preparación para incorporarse al mundo laboral. En Santiago podríamos encontrar a los exalumnos de la Salle trabajando en los comercios, bancos, centros oficiales y en todo tipo de empresas; ocupando, incluso, puestos de especial responsabilidad.

En el año 1951, cuando cumplí los ocho años, también me incorporé al Colegio de los Hermanos, denominación con la que se le conocía entonces.

Existía la asociación de antiguos alumnos, en la que estaban muy integradas personas de la edad de mi padre y de las generaciones posteriores a la suya. Realizaban distintos tipos de actividades, entre las que destacaba un grupo de teatro. Creo recordar que el profesor que coordinaba la asociación era el Hermano Valerio, al que todos daban un trato muy cariñoso.

Mi profesor en el primer curso fue el Hermano Federico Serrano Manzanedo. Era un hombre alto, delgado, de cuello largo. Su figura se estilizaba con la sotana y aquel alzacuellos tan característico que distinguía a estos religiosos de San Juan Bautista. Era muy joven y supongo que impartía sus primeros años de docencia.

El aula era amplia. Muy iluminada, disponía de dos magníficos ventanales que daban a la calle. El otro lateral, acristalado, conectaba con un pasillo espacioso limitado por una luminosa galería, situada sobre uno de los patios, en la que se localizaban dos aulas más y la capilla. Al observar la fotografía que conservo del grupo de primero me sorprende la gran cantidad de niños que lo integrábamos. Y me pregunto cómo el profesor podía atender con eficacia a tantos alumnos. De los seis años previstos, solo estuve cuatro en el Colegio porque decidí incorporarme a los estudios del Bachillerato; algún otro compañero hizo lo mismo, curiosamente, la mayoría coincidimos en otro centro durante esa nueva etapa.

La disciplina era muy importante en lo referente a la puntualidad, comportamiento y exigencia de esfuerzo. Recuerdo que dedicábamos una atención especial a las Matemáticas y practicábamos mucho el cálculo mental. No menos tiempo ocupábamos en la conjugación de los verbos. En cuanto a la caligrafía, lo que primero nos enseñaban era a coger los instrumentos de escritura entre los dedos y apoyar la mano sobre la mesa de la forma más adecuada. Los cuadernos podrían ser piezas de exposición; no olvidemos el tipo de plumas que utilizábamos en aquella época, ni los tinteros incrustados en el pupitre y el riesgo de que la tinta de la pluma cayese sobre el cuaderno. Los trabajos de dibujo lineal teníamos que realizarlos con una limpieza exquisita y una gran precisión; de cuando en cuando al tiralíneas se le agotaba la tinta china y nos jugaba malas pasadas. Los trabajos había que presentarlos dentro de una greca que nos ocupaba tiempo e imaginación para diseñarla.

De los cuatro años que permanecí en el Colegio guardo recuerdos muy positivos. Los principios de todo tipo que me inculcaron todavía los tengo presentes, lógicamente matizados por la experiencia de los años, y constituyen una parte muy importante de mi personalidad. Como docente que he dedicado una gran parte de mi vida a la noble tarea de la enseñanza, no olvido el ejemplo que nos dieron aquellos Hermanos que sin un salario a cambio, sin una familia con la que compartir sus inquietudes al término de cada jornada y que llevaban una vida muy austera, trabajaban por un ideal, el amor a Dios a través de un servicio impagable por la sociedad. Gracias por vuestra entrega. Un afectuoso saludo a mis antiguos compañeros que lleguen a leer este artículo.

*El autor es catedrático de Física y Química jubilado