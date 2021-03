Así se presenta la cosecha en las huertas urbanas de Compostela

Con la llegada de la primavera, en el campo empiezan a brotar los frutos más cotizados. También en las huertas urbanas de Santiago, donde los aficionados a la agricultura no dejan de mimar sus cultivos con el objetivo de recoger una buena cosecha. La mayoría espera como agua de mayo la recolección de las primeras hortalizas, mientras que no pierden la mirada del calendario para sembrar las plantas se darán resultados hacia el verano. Las de Fontiñas, situadas en un enclave recoleto, lucen estos días muy bien cuidadas. En cada parcela se aprecia el esmero y la pasión que pone el agricultor. Explica Bieito Pérez a EL CORREO que con el calor de los últimos días uno no se puede despistar con el riego, puesto que es una de las claves para que los cultivos salgan adelante. Un hobbie sano y divertido del que además puede disfrutar toda la familia. Con el sacho y en el plato.