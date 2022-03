Asociaciones sanitarias convierten Compostela en capital de la ciencia

Representantes de academias, colegios profesionales sanitarios de Galicia, decanos y directores de las facultades de ciencias sanitarias de la Comunidad se reunieron ayer en Compostela para asistir a un acto “en defensa do coñecemento científico fronte á desinformación da comunidade”, convirtiéndose en un evento histórico y convirtiendo Compostela en capital de la ciencia por un día.

La reunión, que tuvo como escenario el salón noble del Pazo de Fonseca, bajo el lema As respostas están na ciencia, fue presentado por Luciano Vidán, presidente del Colexio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña, y contó con la participación del profesor Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y catedrático de Medicina Legal de la USC, encargado de leer un manifiesto en nombre de todas las instituciones presentes para mostrar el compromiso de todas ellas con el conocimiento científico “e coa cidadanía galega na procura da calidade, a equidade e a excelencia nos servizos relacionados coa saúde”.

Luciano Vidán aseguró que “cando hai un problema, como foi o da pandemia nestes últimos anos, a mellor resposta atópase sempre na ciencia”, incidiendo que “non só agora, senón ao longo da historia demostrouse que é positivo botar a vista á xente que está a investigar”.

En esa misma línea se manifestó el profesor Carracedo, quien expresó su preocupación por el hecho de que, “nos últimos anos, non parasen de xurdir mensaxes e receitas que se ofrecen aos medios de comunicación como solucións fáciles e máxicas a problemas complexos de saúde”.

BULOS. “ Desgraciadamente, estas ideas calan, aínda que só sexa de forma minoritaria, nalgúns segmentos de poboación”, añadió, llamando además la atención sobre el aumento de estos bulos tras la llegada de la covid-19. “Esa tendencia gañou aínda máis forza, con teorías, discursos e propostas negacionistas que non teñen ningunha base racional nin científica”, dijo, manifestando que precisamente uno de los objetivos de la comunidad sanitaria debe ser “evitar que a proliferación deste tipo de mensaxes sexan unha fonte de desinformación, desorientación e expectativas erróneas para os pacientes”.

“As academias, os colexios profesionais sanitarios e a universidade ofrecémonos, en Galicia, como fonte de información e formación activa, fiable, sempre dispoñible para a sociedade e baseada na maior evidencia científica e o coñecemento máis consolidado posible. Así o fixemos e estamos a facer durante a pandemia”, afirmó.

Por otra parte, Carracedo alabó la “adecuada resposta da maior parte da cidadanía e dos responsables públicos ante a crise sanitaria”, un hecho que se puso de manifiesto en el “alto porcentaxe de vacinación” logrado y en el “razoable nivel de seguimento das medidas de protección individual e social”.

En opinión del reconocido investigador, para alcanzar estos logros fue fundamental “o traballo diario e o extenuante esforzo que realizaron os profesionais sanitarios, que tiveron que facer fronte, en certos momentos, a un gran risco persoal”.

Ademais, hizo hincapié en el “importante esforzo” realizado en el ámbito de la investigación “por parte de todas as ramas da ciencia, tanto en Galicia como a nivel español e internacional”, explicando que “grazas a un labor titánico, estánse a conseguir resultados fundamentais para o control da pandemia”, algo posible gracias a la colaboración internacional, “sen precedentes históricos”, y al “entusiasmo das investigadoras e investigadores”.

Además, explicó que “a necesidade de tomar decisións rápidas ante un virus descoñecido conlevaron un reto difícil para a comunidade científica internacional e a resposta foi, en termos xerais, excelente” e insistió en que “o método científico é o que dá validez ao noso coñecemento. Os bulos sanitarios e as falsas solucións terannos sempre enfronte”.

“Os profesionais sanitarios e a universidade”, dijo, “responderemos sempre coa nosa opinión e información honesta, tranquila e sólida, baseada no rigor científico e o mellor coñecemento dispoñible”.

RECUERDO. Además, durante el acto se rindió homenaje “a todos os compañeiros sanitarios e cidadáns que sufriron as consecuencias desta terrible pandemia. No seu nome e no seu recordo seguiremos traballando, desde a ciencia, ao servizo da cidadanía”.