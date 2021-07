Astrogirl, a música nunca chega tarde

María Jesús Cabana quería dedicarse a música dende moi pequena. Con esta idea, comeza a asistir a clase de música e instrumentos con tan só 7 anos, pero a estrutura das clases e a asuencia de referentes femininos no ámbito do pop-rock fixeron que abandonara as súas inspiracións por un periodo prolongado: non foi ata que tiña máis de corenta anos que decidíu emprender o seu propio proxecto. Así nace Astrogirl, a banda da artista coruñesa.

Cantando en castelán e en inglés, as súas cancións recoñécense pola súa sonoridade pop. En 2017 gañou o segundo premio no concurso Outra+outra de “Estudios Mans”, que lle permitíu non só recuperar a confianza para comezar a súa carreira musical, senón tamén gravar o que sería o seu primeiro traballo discográfico, o EP Cosmos Inside.

O seu último traballo é o disco TORO (2019), ademais dos sinxelos Salve Serpiente (2020) e Criaturas del desierto (2021). A artista di escribir cancións sobre “todas aquellas cosas que me atormentan y que veo que comparto con el resto de seres humanos, todo aquello que las personas tenemos de oscuro dentro, y también lo luminoso, los contrastes y contradicciones que nos definen como especie”.

A súa actuación en Santiago nestas Festas do Apóstolo tera lugar esta tarde, no parque das Galeras, ás 21.00 horas. Como sempre, será necesario acudir media hora antes. Se ben a coruñesa Astrogirl e a célebre Luz Casal son as apostas deste mércores, a programación promete seguir sorprendendo: mañá, xoves, será o turno de Daniela Díaz Costas, “dani”, a viguesa de 23 anos que xa é considerada unha nova revelación do xénero pop.

O seu primeiro álbum, veinte, é un percorrido de oito temas polas súas vivenzas dende que tiña 18 anos ata a actualidade. Tamén se poderá ver en concerto a Rodrigo Cuevas, artista total orixinario de Oviedo que se interesou pola música do mundo, o cabaret e, sobre todo, a música tradicional “máis pura”, coa que entrou en contacto tras mudarse a unha aldea do interior galego. O seu concerto será mañá, ás 22.00 horas, na praza da Quintana.