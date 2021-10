Compostela. Fomentar as vocacións científicas e tecnolóxicas en xeral, e entre as nenas e adolescentes en particular, é a meta da exposición Astrónomas, centrada nas mulleres que dedicaron a súa vida ao estudo da astronomía, e que abriu as súas portas este mércores no Claustro Alto do Colexio de Fonseca. Con esta iniciativa preténdese incrementar a cultura científica, tecnolóxica e innovadora na sociedade. A mostra é herdeira da exposición Con A de astrónomas, creada no marco do Ano Internacional da Astronomía 2009, e que percorreu centos de centros culturais, bibliotecas e institutos de secundaria de toda España ao longo da última década. Con esta mesma finalidade, Astrónomas conta tamén cunha versión física de dezaseis paneis explicativos, que estarán dispoñibles en castelán, galego e catalán para todo aquel que se acerque a vela.