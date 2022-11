Ataque Escampe lanza ‘Lamborghini’ mentres prepara un novo disco

Santiago. “Na vida nunca hai volta atrás: cando morres, morto estás. Agora hai que quererse máis que nunca”. Tres anos despois do seu último disco, Ataque Escampe ven de lanzar o sinxelo Lamborghini, unha canción que combina a emotividade e a enerxía: a súa letra explora a temática do arrepentimento e a fraxilidade, mentres que o seu son se inspira na música disco e no pop de sintetizadores. Lamborghini é o primeiro adianto do que será o próximo LP da banda, previsto para a primavera de 2023.

Producida polo Hevi (Malandrómeda, Fluzo) no Laboratorio Soyuz, por Lamborghini asoman as influencias de Giorgio Moroder, Sylvester ou Nina Simone, sampleada e citada nun verso que pode resumir o conflito da canción: “for all we know we may never meet again”. As sensacións de que todo corre de máis e as ansias por recuperar unha vida perdida aparecen entre recordos de pequenas humillacións, amizades pasadas ou viaxes en autobús, sobre un ritmo firme que vai crecendo en intensidade.

Este relato musical vén acompañado por un relato paralelo en imaxes no videoclip do tema, que asina David Silva, colaborador habitual do grupo. O fotógrafo lalinense presenta unha serie de retratos e imaxes con elementos costumistas e unha pátina irreal e desacougante: membros da banda de música de Lalín acompañan unha especie de procesión encabezada por Nuno Pico (Grande Amore, Oh! Ayatollah) nun vello Mercedes, mentres persoas de diferentes idades miran á cámara con indumentaria semellante, coma se pertencesen a unha mesma banda ou a unha mesma secta.

Ataque Escampe formouse a finais de 2001, arredor da residencia universitaria Monte da Condesa. A mediados de 2002, o grupo, con cinco membros, Samuel, Álex, Miguel, Roi e Estevo, dá algúns concertos (por exemplo, no Coliseo Noela de Noia con motivo do 1º concerto expansivo Nunca Máis, organizado por Burla negra). Entre 2002 e 2003 gravan maquetas inéditas en formatos como casete ou mini-disc. Nelas xa se vai albiscando o estilo dos dous primeiros discos: un son acústico e sucio, certo eclecticismo e letras irónicas que deixan atrás a inmediatez do bravú, aínda imperante na época. 2004 e 2005 son anos de traxectoria descontinua debido á dispersión xeográfica dos compoñentes do grupo. Porén, non deixan de compoñer temas e gravar maquetas en formatos precarios. D.SEIJAS