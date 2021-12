Aterriza en el Palacio de Congresos el concierto del mejor tributo a Queen

Música. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia acoge mañana a una de los mejores grupos tributo de Queen, un atractivo show que llega a la capital gallega, en su regreso a España, tras triunfar en 2018 en la Gran Vía de Madrid. Con una renovada puesta en escena y un vestuario muy mimado, el público compostelano podrá disfrutar de los mejores artistas del mundo especialistas en emular el trabajo de la sensacional banda británica.

Procedentes de Italia, Remember Queen cuenta con el protagonismo uno de los mejores dobladores de Freddie Mercury, Piero Venery, una figura fundamental en este especial homenaje al legado musical del cantante, ya que ofrece una impecable caracterización, tanto de su voz, gestos, como de sus bailes.

Con el objetivo de crear la sensación en el espectador de estar presenciando a la banda en vivo, cuidan hasta el más mínimo detalle del espectáculo, con una puesta en escena similar a la que utilizaban en la Gira del 86, la última con el extravagante intérprete en vida, ocupando la formación exacta que tenían y que apasionó en los conciertos que llevaron a cabo en todo el planeta.

En este sentido, apuntan los expertos en el mundo de los tributos que Queen era excepcional, porque sus músicos también lo eran, un detalle que se ha intentado emular con los mejores virtuosos del momento. Imitando al batería Roger Taylor, reconocido músico de la historia del rock y compositor de gran parte de los éxitos, como Radio Ga Ga o A Kind of Magic, está Roberto D´Amicis, quien interpreta como nadie, por ejemplo, I’m In Love With My Car. En el papel de Brian May, junto a sus composiciones, Leo Giannetto; y como John Deacon, el bajista, Julio LLorca.

Todos los grandes temas, como We are the Champions, Bohemian Rapsody o I want to Break Free, tendrán cabida en esta exitosa representación internacional, cuya actuación está prevista para las 20.00 horas.

Además de batir récords en la última visita a la capital de España, en la que fue visto por más de quince mil personas, el grupo dispone de una amplia y exitosa trayectoria en Europa.

Así, en la gira del 2019 estuvieron en más de cincuenta ciudades de todo el territorio nacional, Portugal y Reino Unido, poniendo el cartel de sold out prácticamente en todas las actuaciones. Destacaron sus llenos en Barcelona, Almería, Granada, Cartagena, Valencia (en el Palau de la Música), en el Festival Metropoli de Gijón (con 25.000 asistentes), Porto o Gibraltar.

GRANDES ESPECTÁCULOS. Dentro de la amplia programación cultural de la ciudad, Santiago también acoge hoy, en su caso en el Auditorio Abanca, otro espectáculo de reconocido prestigio internacional. A partir de las 20.30 horas, el teatro acoge la representación de El Cascanueces del Ballet Nacional Ruso.

La compañía de referencia mundial, dirigida por Serguey Radchenko, presenta el título por excelencia de P. I. Tchaikovsky para disfrutarlo durante la Navidad, on un cuerpo de baile de cuarenta y cinco bailarines y virtuosos solitas. ecg