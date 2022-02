Santiago. Morgan volven aos escenarios coa súa xira The River Tour para presentar o seu terceiro traballo de estudo, titulado The River and the Stone. Este novo álbum é un conxunto de dez cancións nas que empezaron a traballar tras o confinamento en 2020 coa mesma filosofía de sempre: coller unhas cantas ideas e xogar para vestilas tratando de explorar un pouco máis os ambientes, conceptos e sons.

Tras case un ano de traballo viaxaron a Francia para gravar este álbum, resultado de moitas conversas, moitas horas de creación conxunta e, sobre todo, de gozar de facer música cos amigos. Este venres, 18 febreiro, ás 20.30 horas actúan no Auditorio de Galicia.

O prezo da entrada é de 14 euros, se ben hai descontos do 50 % para persoas desempregadas, perceptoras de rendas sociais, xubiladas, maiores de 65 anos, estudantes, menores de 25 anos e membros de familias monoparentais ou numerosas. Prégase uso preferente da web para a adquisición de entradas. O despacho de billetes do Auditorio de Galicia estará aberto o día do espectáculo desde unha hora antes do comezo do mesmo, indican dende a organización. REDAC.