Aumentan más de un 50 por ciento los contagios por COVID en una semana

No llegaba a dos semanas el tiempo que lleva la capital gallega con las restricciones relajadas, tras la reapertura de la hostelería, el fin del cierre perimetral y la posibilidad de reunirse con hasta seis personas no convivientes, y Sanidade ya ha vuelto a aumentar las restricciones, que entrarán en vigor el jueves. Compostela se sitúa en el nivel medio de restricciones y se retoma el cierre perimetral después de unos días en los que los contagios no han hecho más que aumentar, algo que el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, achaca mayoritariamente a las reuniones familiares.

Actualmente, hay 151 casos activos en la capital gallega, mientras que hace tan solo una semana eran 95. El aumento es considerable y supera ampliamente el 50 por ciento. La cifra está lejos del mejor momento vivido en la segunda ola de la pandemia: el pasado 3 de diciembre había 87 casos. Los datos no son especialmente alarmantes teniendo en cuenta que se superaban los 450 casos a finales de octubre, cuando Santiago era la urbe gallega con una mayor incidencia.

Lo que preocupa es la tendencia de los últimos días: el lunes pasado eran 143 los casos; ayer, 151. Y Sanidade ya prevé un aumento similar para hoy. El alcalde había reiterado estos días que, de no revertirse, lo que le quedaba a la ciudad es volver a aumentar las restricciones, tal y como confirmaba a última hora de ayer la Xunta.

La incidencia en en Santiago de Compostela está por debajo de la media gallega, “que está en torno aos 200 casos por 100.000 habitantes”, explicaba este martes el alcalde, quien añadía “que o importante non é o número de casos. Tiñamos unha evolución moi boa, pero rompeuse nos últimos sete ou nove días”, añadía en declaraciones a este periódico. Ese aumento fue paulatino hasta los últimos cinco días, cuando se dispararon las cifras.

La incógnita es dónde se producen esos contagios. “A clave é a responsabilidade persoal máis alá das festas ou das residencias. A maior parte dos novos casos proceden de reunións familiares, nas que se están relaxando as medidas”, detallaba Bugallo. En otras palabras, ante los buenos datos que se estaban registrando en la ciudad, según el alcalde, los ciudadanos habrían bajado la guardia. “E as consecuencias máis directas poden chegar en forma de máis aumento de restricións para o Nadal”, concluía.

HOSTELEROS. En este sentido, el retroceso en la situación provoca un nuevo cambio en los aforos, que pasan al 40 % en interior y al 50 % en exterior. Se mantiene igualmente la hora de cierre en las 23.00 h, al tratarse de un nivel medio de restricciones. Desde el principio de la pandemia, la implantación de restricciones ha pasado por la hostelería. Los locales de Compostela temen un nuevo cierre y ponen el acento en que la situación de la capital gallega es mejor que la del resto de área sanitaria, que suma un total de 1.004 casos activos, superando de nuevo la barrera de los 1.000, algo que no sucedía desde el 20 de noviembre. Teniendo en cuenta las cifras, los casos activos de Compostela no representan ni el 15 % del global del área sanitaria. Esto no resta relevancia a la evolución de los últimos días.

FIESTAS EN PISOS. Si bien el alcalde no ha señalado a las celebraciones en viviendas como responsables, lo cierto es que estas siguen produciéndose, aunque en menor proporción que las registradas cuando comenzó el curso universitario en septiembre. Según los datos ofrecidos por el concelleiro de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Fiestas, Gonzalo Muíños, desde junio la Policía ha actuado en 421 fiestas en pisos, con la consecuente sanción. Cabe recordar que las multas se producen por ruidos, el motivo por el cual el Concello puede sancionar, según la ordenanza municipal.

Durante el último fin de semana, los agentes actuaron en cinco fiestas, un dato que está muy lejos de las más de veinte que se registraban en septiembre, pero muestra que continúan celebrándose encuentros en viviendas sin medidas de seguridad. Todo pese a que el Concello aumentó la sanción hasta los 750 euros, cifra que se alcanza cuando la fiesta es interceptada a partir de las tres de la madrugada. La sanción es de 200 euros hasta las 00.00 h, y de 500 hasta las 03.00 h.

CENTROS EDUCATIVOS. Otro foco de atención, los contagios en colegios, también reflejan esa tendencia. Actualmente, son 25 los contagios en centros educativos de la ciudad. El IES Rosalía y la Compañía de María son los que más casos tienen, con cuatro y tres, respectivamente. En todo caso, no hay ningún aula cerrada. En el global del área sanitaria de Santiago y Barbanza, los contagios suman 158 y las aulas cerradas son 10. El 4 de diciembre los casos eran 122 y las aulas cerradas, 7. De nuevo, las cifras no son demasiado preocupantes pero marcan una senda negativa.