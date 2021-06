Autorizacións de venda ambulante de temporada e dos postos de artesanía

RAXOI. A xunta de goberno local adxudicou onte 21 autorizacións de venda ambulante de temporada (16 de postos de recordos e 5 de xeados e castañas); e 17 autorizacións para postos de artesanía na vía pública. O pasado 11 de maio, o executivo municipal aprobou as bases do proceso, ao que se presentaron 41 solicitudes, tres delas nas dúas modalidades. A adxudicación realízase a favor dos seleccionados que cumpran os requisitos, condicionada á presentación do xustificante de pago da taxa municipal no prazo de 15 días hábiles. O concello resérvase a potestade de cambiar a ubicación ou suprimir os postos previa comunicación aos titulares autorizados, ante a concurrencia de circunstancias excepcionais. En relación aos postos de artesanía, acórdase a seguinte distribución: seis na Praza da Inmaculada, tres en Xoán XXIII, dous na Rúa Nova, dous en San Francisco e un en Carretas. ECG