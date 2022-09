Avalanchas en la estación de buses por la imposibilidad de conseguir un asiento en el tren

Con la llegada de los esperados abonos gratuitos de los trenes y de los descuentos en los precios de los viajes en autobús, son muchos quienes, desde el arranque de septiembre, han comenzado a utilizar estas opciones como su medio de transporte predilecto. Tantos, de hecho, que el aforo de los vehículos se resintió desde el primer momento y, durante toda esta semana, se ha vuelto frecuente que no todos los pasajeros logren adjudicarse una plaza. Ayer fue un claro ejemplo de esto, cuando aluviones de personas confluyeron ante la estación de autobuses en una jornada especialmente tensa, durante la que fue necesario que Monbús implementase refuerzos en sus líneas desde Santiago para poder dar respuesta.

Así lo declararon fuentes de Monbus a EL CORREO GALLEGO, narrando que ayer se pudieron ver “avalanchas” de personas que se congregaban ante la intermodal, así como frente a varios autobuses desplazados, con la esperanza de encontrar plaza. La compañía había previsto un notable aumento de usuarios debido a la campaña de descuentos en el transporte público y el propio movimiento de un inicio de fin de semana, pero aproximadamente desde las 14.00 horas se vio obligada a asumir centenares de personas cuya intención inicial era viajar en tren, que no reforzaron lo suficiente. Al fin y al cabo, no es extraño que más de uno haya optado por sustituir su habitual coche particular por el viaje en transporte público, ahora que los bolsillos se resienten menos. Se trata, además, de un inicio del curso académico que está atrayendo a gran cantidad de visitantes a la capital gallega.

RESPUESTA. Una “situación extraordinaria” fue la vivida ayer, manifestaban desde Monbus; una que no dejó de empeorar con el paso de las horas y que al comienzo de la tarde, en torno a las cuatro en punto, requirió de la intervención de la propia compañía. Así, Monbus puso en marcha de forma inmediata un dispositivo especial para atender en tiempo y forma la incesante llegada de usuarios. En una franja de 3 horas y media se realizaron más de 20 refuerzos para atender las líneas que conectan la capital gallega con los núcleos de población más importantes de la comunidad como Ferrol, Vigo, Ourense o Lalín. Esto fue posible gracias al despliegue y colaboración de toda la plantilla de la compañía, que continuó con los refuerzos a lo largo de toda la jornada hasta que la situación en la Intermodal se hubo normalizado.

Con una capacidad mínima de 50 personas por cada autobús, esta fue la única solución posible para responder a la problemática, y al término de la jornada se pudo trasladar a más de mil personas gracias a estos refuerzos -a mayores de aquellos pasajeros que consiguieron hacerse con un asiento en alguna de las flotas habituales-. En este sentido, cabe recordar que desde el pasado martes 6 entró en vigor la campaña de descuentos lanzada por Monbus en la que ampliaba con un 45% de descuento el 50% que acaba de anunciar la Xunta de Galicia. Se aplica en las relaciones de tráfico más relevantes del Eje Atlántico para aquellos usuarios que dispongan de la Tarjeta de Movilidad de Galicia (TMG).

Y es que, precisamente, la medida ideada por Monbus responde a la iniciativa de distribuir abonos ferroviarios gratuitos en cercanías y media distancia, una medida que la compañía considera discriminatoria frente a los usuarios del transporte en autobús y altamente perjudicial para las empresas del sector.

TRENES. Por otro lado, quienes optan por el ferrocarril como medio de transporte se ven a diario en situaciones de un calibre similar. Este lunes, docenas de pasajeros tuvieron que quedarse en tierra o buscar otra forma de transporte para llegar a su destino, ya que que Renfe no había programado los refuerzos anunciados la anterior semana. Fueron, en total, docenas de pasajeros que se quedaron sin asiento o que tuvieron que recurrir a trenes de larga distancia, para los cuales no es aplicable el abono gratuito.