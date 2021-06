Avance pionero del Área de Digestivo que acorta plazos en los tratamientos

El Área Sanitaria de Santiago y Barbanza acaba de incorporar esta semana un pionero sistema integral y automatizado de reprocesamiento de endoscopios que convierte a esta unidad de endoscopias en la primera de España en contar con esta tecnología de forma completa.

La puesta en marcha de esta nueva área de reprocesamiento, explican, disminuye considerablemente el tiempo de tratamiento, por lo que permitirá ampliar la actividad de la unidad. Además, su puesta en marcha garantiza la total asepsia del material empleado, así como su trazabilidad en las más de 22.000 endoscopias que se realizan anualmente.

Una circunstancia que además conlleva una importante ventaja para la seguridad de los pacientes, dada la aparición de gérmenes cada vez más resistentes en el entorno de los centros hospitalarios.

De esta forma, según subraya el jefe del Servicio de Aparato Digestivo del área sanitaria, el doctor Enrique Domínguez, “é un proxecto absolutamente novidoso, que supón un paso enorme no manexo dos endoscopios usados nos doentes, representa outro nivel de asepsia absolutamente distinto, no que non pode haber o máis mínimo erro porque o propio sistema non o permite”.

Por su parte, la gerente del Área Sanitaria de Santiago, Eloína Núñez, destacó en la visita a la nueva área, la indudable calidad asistencial del servicio de Digestivo, al tiempo que confirmó el compromiso de la gerencia con la puesta en marcha de los “proxectos innovadores e claramente beneficiosos para a seguridade dos doentes e benestar dos traballadores”.

Separación radical. De esta forma, según explicaron, la Unidad de Endoscopias del Hospital Clínico Universitario es la primera en España en contar con este nuevo circuito integral altamente automatizado, que posibilita una separación radical de zonas de limpio y sucio.

El nuevo sistema de lavado, esterilización, secado, conservación y trazabilidad de endoscopios está ubicado en dos salas contiguas, que son la salas de limpio y sucio, respectivamente, que están comunicadas internamente por las lavadoras de doble puerta.

En la sala de sucio se realiza la preparación del material tras su uso, para pasar posteriormente a las lavadoras instaladas en la misma sala.

A continuación, tras el proceso de ultra desinfección y esterilización, son recogidas por la puerta de salida en la contigua sala de limpio, donde se secan y almacena, registrando la trazabilidad de todo el material, lo que permite asegurar que hay una asepsia completa.

Para concluir, la nueva área, con la que desde ahora cuenta el complejo hospitalario compostelano, está compuesta por lavadoras esterilizadoras dobles y asíncronas, provistas de doble puerta, así como de armarios de secado y conservación, al igual que de carros de transporte y almacenamiento, así como de un programa de gestión y trazabilidad total de proceso de lavado, esterilización y conservación.

Todo ello, permite una gran automatización de todo el proceso, que según afirman los responsables sanitarios, redunda también en una mayor ergonomía y seguridad de los trabajadores, convirtiendo al Complejo Hospitalario compostelano en pionero en esta materia en toda España, con un equipamiento que ya ha despertado el interés de otros centros sanitarios de todo el país, consolidando el primerísimo nivel alcanzado por el área de Digestivo compostelana, que suma ya numerosos reconocimientos.