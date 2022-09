Avanza a adecuación do Castelo da Rocha Forte

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado por varios concelleiros da Corporación, inaugurou onte pola mañá a obra de acondicionamento exterior do Castelo da Rocha Forte, no marco da XI Romaría do Castelo, organizada pola Asociación Cultural da Rocha Forte.

Os traballos tiveron un custe de 219.971,12 euros e forman parte do programa EDUSI (Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado), cofinanciado con fondos europeos FEDER. A operación de acondicionamento exterior céntrase na contorna do castelo e forma parte dun programa máis amplo que tamén inclúe o acondicionamento dos espazos interiores, xa executado.

No marco desta obra, que tiña como obxectivo establecer as medidas necesarias para encaixar na paisaxe os restos da Fortaleza, leváronse a cabo os seguintes cinco traballos: Realización dun aparcadoiro para os visitantes e para a veciñanza da rúa dos Churruchaos; Posta en marcha dun acceso peonil dende o aparcadoiro e, polo tanto, dende o propio núcleo da Rocha Vella ata o castelo; Limpeza xeral e recuperación de elementos etnográficos, coma camiños, peches de leiras tradicionais, etc; Ordenación da capa vexetal e establecemento de sistemas de drenaxe para as zonas asolagadas pola auga; Construción dunha atalaia miradoiro, que permitirá a contemplación do castelo e da súa contorna cunhas vistas privilexiadas.

Nesta operación EDUSI estase a traballar dende finais de 2019, ano en que foi realizada unha prospección xeofísica, seguida de dúas campañas de escavación arqueolóxica (2020) que sacaron á luz restos dunha terceira muralla con torre semicircular e dous fosos.

O castelo da Rocha Forte foi levantado cara mediados do século XIII, polo arcebispo Xoán Arias. Porén, aínda non se pode descartar que, con anterioridade, xa estivese en pé a torre da homenaxe en cuestión, que podería ser de orixe románico. O castelo ten unha estrutura simétrica, cunha planta cuadrangular, tres murallas defensivas concéntricas e unha torre da homenaxe situada no centro. A terceira muralla contaba cun foxo polo exterior que, segundo algunhas fontes documentais e recentes investigacións arqueolóxicas, antigamente podería conter auga.

Rocha Forte era unha das residencias dos arcebispos de Santiago, ademais de posto de control militar e fiscal ao sur da cidade. Esta fortificación sufriu varios asedios, ao longo de algo máis de 200 anos, no contexto das loitas que mantiñan a burguesía e a nobreza laica contra o poder arcebispal. Finalmente o castelo será destruído, na segunda metade do século XV, como consecuencia dunha revolta irmandiña.

Co acondicionamento exterior avánzase un paso máis na recuperación e revalorización desta singular fortaleza medieval que, durante séculos, ven acompañando á cidade de Santiago no seu devagar pola historia.