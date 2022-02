Avisadores modernos nos semáforos para persoas con discapacidade visual

PLAN PILOTO. O concelleiro de Mobilidade, Gonzalo Muíños, fixo entrega ao director da ONCE en Santiago, José Antonio Riveiro Canosa, de dez mandos a distancia que permitirán a persoas invidentes ou con alguna discapacidade visual, activar os avisadores acústicos instalados en varios semáforos da cidade. Mediante este sistema, o viandante pode usar o mando ou o seu móbil para accionar unha sinal acústica que lle axudará a moverse polas rúas. O concelleiro Gonzalo Muíños entregou ao director da ONCE de Santiago dez mandos homologados, resultado do proxecto piloto PASBLUE desenvolvido polo Concello, para que sexan distribuídos entre viandantes invidentes ou con discapacidades visuais para activar os avisadores acústicos instalados nos semáforos de varios puntos da cidade onde o tráfico considérase intenso. REDACCIÓN