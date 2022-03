Axenda Urbana 2030: o BNG aposta por crear un Conservatorio de Danza en Compostela

Santiago. A portavoz municipal, Goretti Sanmartín, presentou onte as propostas que trasladou o BNG aos grupos de impulso e seguimento da Axenda Urbana 2030 de desenvolvemento sustentábel. “É unha gran oportunidade de deseñar o modelo de cidade; no caso do BNG temos claras as liñas do Santiago que queremos e estamos fartas de propaganda e de fume, de que o Goberno local faga proxectos sen contar con ninguén ou, como neste caso, poña en marcha proxectos participativos en que logo non se implica”, advertiu. Ao abeiro desta Axenda Urbana 2030 houbo seis grupos de seguimento e na valoración global expresou “o escaso interese que demostrou o grupo de Goberno nestas reunións, pois a algunhas delas non asistiu ninguén do grupo de Goberno e a outras asistiron sen participar, cando se trataba de recadar ideas e poñelas en común co tecido asociativo”.

Entre as propostas que trasladou o BNG que recibiron un acordo nos grupos de traballo para incorporar nesta Axenda Urbana 2030 está que a USC ten que xogar un papel fundamental nesta estratexia, ademais de conseguir recuperar a residencia, que sexa un campus cunha ordenación que faga que o conxunto da poboación poida gozar desa zona, que se recupere o espazo peonil cunha alternativa ao aparcamento soterrado e que haxa programas de retorno da mocidade egresada, de persoas que cursaron aquí os seus estudos e son expulsadas. “Tamén houbo un acordo claro en que hai que potenciar o rural. Ademais, é necesario un cambio de modelo turístico de máis calidade”, dixo Sanmartín. A nivel cultural, o BNG di que fai falta unha dotación de infraestruturas como apostar polo Conservatorio de Danza de Santiago de Compostela, crear o espazo escenográfico de Monicreques de Kukas cunha proposta didáctica e dar os pasos necesarios para crear un Centro Nacional de Fotografía. ECG