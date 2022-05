Bad Religion ‘conquista’ Santiago

La banda californiana Bad Religion aterrizó este domingo en Fontes do Sar, en el marco de su gira de actuaciones por Europa para celebrar sus cuarenta años de carrera. El concierto, que se celebró con dos años de retraso por la pandemia, por lo que la gira se ha rebautizado como 40 Years +2, reunió en el Multiusos a casi 2.500 espectadores.

En los últimos tiempos, además de publicar su mejor disco en sus últimos quince años de carrera, Age Of Unreason (Epitaph-PIAS, 2019), Greg Graffin y los suyos editaban en 2020 Do What You Want, la autobiografía oficial de la banda, recientemente traducida a múltiples idiomas a lo largo de todo el mundo, incluyendo el castellano. En el último concierto de su gira por España de este 2022, la banda estadounidense saltó al escenario del Multiusos a las 22.30 horas y deleitó al público hasta casi medianoche con temas como No control, Against the grais, Suffer, Stranger than fiction o Recipe for hate.

En un auténtico maratón musical, además de Bad Religion, en Sar también tocaron este domingo Suicidal Tendencies, Millencolin, Desakato, Blowfuse y Bastards on Parade.