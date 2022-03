Baja asistencia a varias clases de la Universidad por ser poco útiles

Durante los períodos más duros de la pandemia se hizo imprescindible un cambio en la forma de impartir clases en todo el mundo. En Santiago, hemos visto a muchos alumnos y organizaciones estudiantiles denunciar por entonces las dificultades para acceder a las clases online o mantener sus calificaciones con los nuevos métodos. Y aunque ahora se han retomado las clases presenciales, parece que la asistencia a las aulas aún es un tema conflictivo. Así, organizaciones estudiantiles como Erguer o Urxe!, ambas con representación en el Claustro de la Universidad, señalan que hay un problema importante en este aspecto.

Desde Urxe! aseguran, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, que muchas facultades sufren “problemas graves” respecto a la asistencia, y califican como “una broma” la situación de las clases expositivas. “No es que no compense ir a las clases porque sí, es que resultan muy monótonas”, afirman desde la organización estudiantil. Añaden que “para muchos alumnos es mejor quedarse en casa y estudiar por su cuenta que ir a las aulas y que otro lea el mismo powerpoint”, criticando así algunas de las formas con las que les “enseñan”.

Por este motivo señalan también los problemas con los docentes. “Montones de profesores no están hechos para la docencia. Son investigadores, algunos muy buenos, pero no docentes y es evidente que esta labor no les importa, lo que nos repercute negativamente”, subrayan.

Sin embargo, creen que este problema no afecta igual a todos los centros y estudios, sino que “en grados de ciencias sociales, con más teoría, asistir a clase es contraproducente en muchas materias”, y destacan casos como “Sociología, ADE, o Ciencias Políticas”. Sobre carreras de ciencias, como Matemáticas o Biología, aseguran que “hay mayor asistencia porque es necesario que alguien explique ciertas cosas para llegar a entenderlas, pero no por ello se está haciendo bien”.

Por otro lado, destacan el caso de la Facultad de Psicología, considerándola el ejemplo a seguir. “Las clases son más interactivas y didácticas, se fomenta la participación, y con ella el aprendizaje. La mayoría de alumnos están encantados con la docencia”.

Pese a estas diferencias, señalan que el interés de la USC por sus alumnos “es muy bajo” y ponen como ejemplo, curiosamente, el servicio de psicología que ofrece la entidad: “Apenas hay psicólogos para tantos alumnos, y en época de exámenes, que van más estudiantes, están saturados”.

Desde Erguer también consideran que afecta “de distinta forma” según los estudios y las facultades, pero creen que “los motivos son similares”. Destacan así la “doble profesión” de los profesores que son investigadores “sin vocación para la docencia” y subrayan el caso de la Facultad de Medicina, dónde “muchos profesores son médicos y suelen enviar residentes a dar sus clases”. Casos como estos, para la organización, reflejan la hipocresía de la universidad en este aspecto: “Ponen la asistencia obligatoria para los alumnos, mientras los profesores no le dan ninguna importancia a la materia que imparten ni se preocupan por sus estudiantes”. Inciden además con Medicina, recordando las huelgas de los últimos años. “Algunos días se hacían hasta diez horas lectivas, y aún ahora se solapan las prácticas con asignaturas de asistencia obligatoria”.

Erguer también destacó el funcionamiento de Psicología, desde dónde llegan muy buenas valoraciones de la docencia, “en especial de las clases interactivas”, y creen que “su modelo debe expandirse al resto de centros de la USC”.

Desde la Universidad, sin embargo, afirman que “non existe ningún dato que confirme que a asistencia ás clases sea baixa ou disminuíse” e incluso aseguran que “a asistencia a clase viuse reforzada pola implementación de ferramentas online, para os períodos nos que a docencia presencial e telemática debían convivir debido ás restricións sanitarias”. A esto añaden que “non é posible achegar unha cifra media, pois a organización docente oriéntase á prestación do mellor servizo en función dos obxectivos da materia”, y esto supone que “as necesidades e a realidade de cada estudo obriga a axustar de xeito específico a organización en termos de asistencia”. Subrayan, además, que ante la complicada situación que se encontraron con la pandemia “o obxectivo prioritario da USC foi manter a presencialidade durante a covid. Neste senso, asociacións e estudantes manifestaron a súa coincidencia”.

Sin embargo, las organizaciones estudiantiles no mostraron su acuerdo con esta situación. Urxe! considera que la USC “maquilla mucho estas cosas”, mientras desde Erguer aprecian una doble vara de medir. Aceptan que “las herramientas online han mejorado la situación de muchos alumnos”, pero creen que “no son un recuento fiable, pues muchos se conectan y no hacen caso a la clase”. Además “muchos profesores no quieren continuar con estas vías docentes”. Además, Erguer concluye: “La USC no puede afirmar que la asistencia mejora si no se mide, y menos cuando lo que afirman los alumnos es lo contrario”.