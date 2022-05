Balneoterapia para evitar os efectos secundarios na utilización fármacos

Sanidade. A Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia participou por primeira vez no IV ciclo da Universidade de Santiago, destinado a atender as necesidades de formación permanente das persoas maiores. A apertura do curso foi presidida polo director da cátedra, o doutor Gestal, quen fixo énfase na hidroloxía médica e balneoterapia.

Gestal manifestou que “na actualidade os cambios socio-demográficos e as novas necesidades sanitarias da poboación, xunto cos avances na investigación clínica e básica en hidroloxía médica, están a incrementar o interese pola medicina termal, resaltando os seus efectos preventivos e terapéuticos complementarios á medicina”.

Asimesmo resaltou a importancia da hidroterapia como axuda en algúns casos. “A balneoterapia evita os efectos secundarios de moitos dos fármacos empregados para as doenzas crónicas”.

Para rematar o curso, este venres, a doutora Laura Gómez, directora médica do Balneario de Mondariz, tratará a reeducación funcional dos pacientes que son tratados nas augas termais, que se presenta como un método moi valioso de terapiacoadxuvante na recuperación funcional das alteracións do aparato locomotor e as doenzas de tipo reumático, postraumático e incluso neurolóxicas. ECG